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Yeşilçam’ın doğal platosuydu! İnceğiz Mağaraları’nda nostalji

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 12:49
İstanbul Çatalca'daki tarihi İnceğiz Mağaraları'nda Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri çekildi. İzleyiciler o sahnelerde bazen güldü bazen hüzünlendi. Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan mağaralar günümüzde ise nostalji ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez uğrak yeri oldu.
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Yeşilçam’ın doğal platosuydu!
Yeşilçam’ın doğal platosuydu!
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