Yeşilçam’ın doğal platosuydu! İnceğiz Mağaraları’nda nostalji

İstanbul Çatalca'daki tarihi İnceğiz Mağaraları'nda Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri çekildi. İzleyiciler o sahnelerde bazen güldü bazen hüzünlendi. Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan mağaralar günümüzde ise nostalji ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez uğrak yeri oldu.

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