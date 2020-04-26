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İsveç-Türkiye hattında kurtarma operasyonu! Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haber'de anlattı

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26.04.2020
İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, sosyal medya üzerinden korona testi pozitif çıkan ve kalp hastası babalarının tedavisi için yardım çağrısında bulunmuştu. Samira ve Leyla'nın yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, Emrullah Gülüşken'in, 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi. Sabah saatlerinde İsveç'e giden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı. A Haber'e bağlanan Leyla Gülüşken İsveç'teki son durumu anlattı. İşte İsveç'teki sağlık sistemi hakkında da açıklama yapan Gülüşken'in yaşadıkları...
İsveçte koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Gülüşken eve gönderildi! Kızı böyle isyan etti İSVEÇ'TE KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN KALP HASTASI GÜLÜŞKEN EVE GÖNDERİLDİ! KIZI BÖYLE İSYAN ETTİ
Son dakika: İsveçteki Türk hasta için ambulans uçak gönderilecek SON DAKİKA: İSVEÇ'TEKİ TÜRK HASTA İÇİN AMBULANS UÇAK GÖNDERİLECEK
İsveçteki Türk hastanın kızlarından teşekkür mesajı İSVEÇ'TEKİ TÜRK HASTANIN KIZLARINDAN "TEŞEKKÜR" MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan İsveçe geliyoruz mesajı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN "İSVEÇ'E GELİYORUZ" MESAJI

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