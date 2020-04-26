İsveç-Türkiye hattında kurtarma operasyonu! Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haber'de anlattı

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, sosyal medya üzerinden korona testi pozitif çıkan ve kalp hastası babalarının tedavisi için yardım çağrısında bulunmuştu. Samira ve Leyla'nın yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, Emrullah Gülüşken'in, 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi. Sabah saatlerinde İsveç'e giden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı. A Haber'e bağlanan Leyla Gülüşken İsveç'teki son durumu anlattı. İşte İsveç'teki sağlık sistemi hakkında da açıklama yapan Gülüşken'in yaşadıkları...