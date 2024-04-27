İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan Necla öğretmene Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Sarıyer'deki bir okulda görevli öğretmen Necla Ö. okul koridorunda veli tarafından darp edildi. Yaşanan skandal sonrası veli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkan Erdoğan Necla öğretmeni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte detaylar....

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