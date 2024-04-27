İYİ Parti’de karar günü! Meral Akşener: Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum

İYİ Parti'de sonucu merakla beklenen 5. Olağanüstü Kongre bugün yapılacak. Veda konuşması yapan Meral Akşeneri, “İYİ Parti’de yeni genel başkanı seçmek için Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum. Milletin sesini duyurmuş olarak son kez buradayım. Bugün emaneti devretme günü.” dedi.

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