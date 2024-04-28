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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi bakın kimmiş! Sinem Kobal'ın annesini gören hayran kaldı!

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi bakın kimmiş! Sinem Kobal'ın annesini gören hayran kaldı!

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 2016 yılında evlendiği Sinem Kobal ile mutlu bir birliktelik sürdüren iki çocuk babası İmirzalıoğlu, son olarak kayınvalidesiyle gündem oldu. Kobal'ın annesi güzelliğiyle övgüler topladı. İşte Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:24
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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi bakın kimmiş! Sinem Kobal’ın annesini gören hayran kaldı!

2016 yılında hayatını birleştirdiği ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'ın annesi merak konusu oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi bakın kimmiş! Sinem Kobal’ın annesini gören hayran kaldı!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir düğümle dünyaevine girdi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı.

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi bakın kimmiş! Sinem Kobal’ın annesini gören hayran kaldı!

Sosyal medyayı aktif kullanan iki çocuk annesi Sinem Kobal, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Özellikle annesi Nuray Kobal, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi bakın kimmiş! Sinem Kobal’ın annesini gören hayran kaldı!

Benzerlikleri dikkat çeken anne-kıza "Maşallah, bu ne güzellik" yorumları geldi.

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi bakın kimmiş! Sinem Kobal’ın annesini gören hayran kaldı!

İşte Sinem Kobal başta olmak üzere ünlülerin anneleri...