Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi bakın kimmiş! Sinem Kobal'ın annesini gören hayran kaldı!

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 2016 yılında evlendiği Sinem Kobal ile mutlu bir birliktelik sürdüren iki çocuk babası İmirzalıoğlu, son olarak kayınvalidesiyle gündem oldu. Kobal'ın annesi güzelliğiyle övgüler topladı. İşte Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal...