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İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı! Aydın mı, Dervişoğlu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 19:25
İYİ Parti'de kurultay heyecanı yaşanıyor. İYİ Parti kurultayında Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565, Mehmet Tolga Akalın 15, Günay Kodaz 3 oy aldı, seçim 3'üncü tura kaldı. Yeni genel başkan kim olacak? Kim, kimi destekliyor? Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. İşte detaylar…
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