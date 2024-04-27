İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı! Aydın mı, Dervişoğlu mu?

İYİ Parti'de kurultay heyecanı yaşanıyor. İYİ Parti kurultayında Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565, Mehmet Tolga Akalın 15, Günay Kodaz 3 oy aldı, seçim 3'üncü tura kaldı. Yeni genel başkan kim olacak? Kim, kimi destekliyor? Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. İşte detaylar…

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