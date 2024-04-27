27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD'deki gösteriler Avrupa'ya sıçradı! Alman polisi Gazze eylemine katılan protestocuları gözaltına aldı

ABD'deki gösteriler Avrupa'ya sıçradı! Alman polisi Gazze eylemine katılan protestocuları gözaltına aldı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 13:49
ABD'de başlayan Filistin'e destek gösterileri Avrupa'ya sıçradı. Alman polisi soykırımın durmasını isteyen Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu. Fransa'da da öğrenciler üniversite binasında eylem yaptı. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afet bölgesine 72 yataklı çelik hastane!
Afet bölgesine 72 yataklı çelik hastane!
ABD’deki gösteriler Avrupa’ya sıçradı!
ABD'deki gösteriler Avrupa'ya sıçradı!
Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum
"Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum"
Yeşilçam’ın doğal platosuydu!
Yeşilçam’ın doğal platosuydu!
e-Muhtıra’nın altyapısı nasıl hazırlandı?
e-Muhtıra'nın altyapısı nasıl hazırlandı?
İYİ Parti’de karar günü! Yeni başkan belli oluyor...
İYİ Parti'de karar günü! Yeni başkan belli oluyor...
Avrupa’da PKK endişesi! 5 ülkede alarm
Avrupa'da PKK endişesi! 5 ülkede alarm
Yeni müfredatta neler var?
Yeni müfredatta neler var?
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi!
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi!
42 ilde zehir tacirlerine darbe
42 ilde zehir tacirlerine darbe
Hasarın maliyeti 18,5 milyar dolar
Hasarın maliyeti 18,5 milyar dolar
Daha Fazla Video Göster