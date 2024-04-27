27 Nisan 2024, Cumartesi
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ABD'deki gösteriler Avrupa'ya sıçradı! Alman polisi Gazze eylemine katılan protestocuları gözaltına aldı
ABD'de başlayan Filistin'e destek gösterileri Avrupa'ya sıçradı. Alman polisi soykırımın durmasını isteyen Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu. Fransa'da da öğrenciler üniversite binasında eylem yaptı. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.