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Son dakika haberi... İsveç'ten getirilen koronavirüs hastasının kızı Leyla tüm süreci A Haber'e anlattı |Video

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26.04.2020
Son dakika haberi... İsveç'teki koronavirüs hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'i getiren ambulans uçak Türkiye'ye geldi. Peki dün geceden beri İsveç-Türkiye hattında neler yaşandı? Babası için sosyal medyada çağrı yapan Leyla Gülüşken yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
İsveç-Türkiye hattında kurtarma operasyonu! Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haberde anlattı İSVEÇ-TÜRKİYE HATTINDA KURTARMA OPERASYONU! BABASI TEDAVİ EDİLMEYEN LEYLA GÜLÜŞKEN SON DURUMU A HABER'DE ANLATTI
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Emrullah Gülüşken Ankaraya getirildi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU! EMRULLAH GÜLÜŞKEN ANKARA'YA GETİRİLDİ
İsveç-Türkiye hattında kurtarma operasyonu! Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haberde anlattı İSVEÇ-TÜRKİYE HATTINDA KURTARMA OPERASYONU! BABASI TEDAVİ EDİLMEYEN LEYLA GÜLÜŞKEN SON DURUMU A HABER'DE ANLATTI
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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