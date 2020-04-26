- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika haberi... İsveç'ten getirilen koronavirüs hastasının kızı Leyla tüm süreci A Haber'e anlattı |Video
Son dakika haberi... İsveç'teki koronavirüs hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'i getiren ambulans uçak Türkiye'ye geldi. Peki dün geceden beri İsveç-Türkiye hattında neler yaşandı? Babası için sosyal medyada çağrı yapan Leyla Gülüşken yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.