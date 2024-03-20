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Ardahan için projeleri neler? AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 16:06
Belediye başkan adayları seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ardahan halkının beklentisi ne? AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar projelerini A Haber'de anlattı.
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