Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk A Haber'de! Projelerini ve detayları tek tek anlattı| "Hatay'ı sıfırdan inşa edeceğiz"
31 Mart Belediye seçimlerine geri sayım sürerken, AK Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleyecek. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında gelecek projelerini tek tek anlattı, gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar…
Türkiye, sandık başına gidiyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların seçileceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti ve 31 Mart günü seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleyecek. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk A Haber'de gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. İşte o programdan satır başlıkları;
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk gündemde yer alan Gökhan Zan'ın olayının gerçeği hakkında, "Ben bu durumu basından duydum. Programlarımız çok yoğun gündemimizde TİP yok CHP yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ben bugün o şeytani işlere kalkışan kişiler hakkında dava açtım. Konuşmanın bir yerinde İl binasına geldiklerini ve tuvalete girdiklerini söylüyorlar. Bizim il binamız arkadaşımızın arsasına kurduğumuz konteyner bir bina ve içerisinde tuvalette yok. Hatay'da AK Parti'nin il binası depremde yıkıldı ve şu an binamız yok. Konuşmanın geçtiği iddia edilen yer yok binamız konteyner. Tamamen uydurma. Bu tür kumpas işleri kimin yaptığını biliyorsunuz durum ortada ama biz işimize bakıyoruz. Açık ara öndeyiz seçimi rahat rahat alacağız."
"Belediye ve devlet entegre bir şekilde şehri ayağa kaldıracağız ve şehirden göç eden kardeşlerimizi geri getirip demografik yapımızı korumak. Bizim en önemli önceliğimiz bu ve bunun için de gayret ediyoruz."
"Deprem'de 265 bin konut yıkıldı ve hükumetimiz bunun 200 bininin yapıyor. Bu şehrin bir imar planı yok, altyapı çalışması yok, su meselesi hala ciddi bir problem. Öncelikle bizim yeni yerleşim yerleriyle altyapıyı ele almamız lazım. 6 Şubat'tan öncede bu meseleler vardı. İflas etmiş bir belediye var. Enerjisa'ya 1 milyar borcu var ve ödeyemiyorlar. Ben sayın bakanımızdan rica ettim de kestirtmedim çünkü buradan da bir mağdur edebiyatı yapacaklar."
"Hatay gibi bir şehir su sıkıntısı yaşıyor. İller bankası aracılığı ile bunu yapıyoruz ve öyle tek bir ilçe de değil Reyhanlı, Samandağ, Kırkhan, Defne, İskenderun bunların tamamı iller bankası tarafından yapılıyor.Vatandaş artık bir an önce gelin ve şu şehri ayağa kaldırın diyorlar."
"Zemin çalışması yapıldı ve binalar kalkmaya başlıyor. Temeli atılan her binanın teslimi 7 ay sürüyor. Yılbaşın kadar Antakya ve Defne ilçemiz hazır olacak. Sağlam zeminlerde TOKİ konutlarını yapıyor ve bunların da sayısı 45 bin ve yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Sıfırdam yeni bir şehir kuruluyor."
"Kırıkhan'da eski merkez yeniden inşa ediliyor. Müteahhit ile görüştüm ve 6 ay sonra teslim edileceğini söyledi. Burada vatandaşımız bunu gördükçe bizim alanımızı da rezerv alın diye taleplerde bulunuyor."
"Belediyenin imar şirketini de harekete geçirmemiz lazım. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz var bunların bize emanetleri var, uzuvlarını kaybetmiş kardeşlerimiz var, hak sahibi olmayan kiracılar var bunların içerisinde ekonomik durumu zayıf olanların evlerini yapıp hediye edeceğim, para almadan ücretsiz bir şekilde."
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