Adana’da anketler ne durumda? Fatih Mehmet Kocaispir’in Adana için hangi projeleri var? A Haber’de anlattı: Yeni bir dönem başlayacak

"YILLARDAN BERİ KAYBETTİK"

Hükümetle kavga etmek bir yana kendi içlerinde de kavgaları var. Biz onları yakından takip ediyoruz. Bizim toplumumuz kavga istemiyor. Adanalı insan merttir, Adanalılar enerjisi yüksek coşkulu insanlarız. Ama yıllardan beri gerçekten kaybettik.

Toplumun her kesimini kucaklayan bir hizmet anlayışı yok. Biz toplumun her kesimini kucaklayan hükümetin kurumlarının imkanını Adana'ya getiren ve Adana artık kabuğunu kırsın istiyoruz.