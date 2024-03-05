Adana’da anketler ne durumda? Fatih Mehmet Kocaispir’in Adana için hangi projeleri var? A Haber'de anlattı: Yeni bir dönem başlayacak
Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı. Adana'ya neler vadediyor? Ulaşım projeleri neler? Anketlerde son durum ne? İşte detaylar...
Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in Adana için hangi projeleri var? Adana'da neler değişecek? Cumhur İttifakı adayı neler vadediyor? Adana'da anketler ne durumda?
Kocaispir, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
- Mevcut adam çalışıyor, seni niye seçelim kardeşim diyor mu Adanalılar?
Demiyorlar. Diyorlar ki mevcut adam iyi çalışamıyor. Seni seçelim. Sen zaten 5 yıldan beri Yüreğir'de bize hizmet ettin. Orada yaptığın güzel hizmetleri artık Adana'da yap, Adana'yı ileri taşı. Adana'nın kaybettiği yılları tekrar kazanalım diyorlar.
"ADANA İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Son 5 yılda Adana kaybetti. Adana bugün birkaç tane yapılan altgeçitle tatmin olacak bir şehir değil. Biz taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz. Siyasette hakkaniyet iyi bir şey. Biz hakkaniyetli insanlarız. Şunu söylüyoruz yapılan hizmetler Adana için yeterli değil. Birkaç dokunuş Adana'yı ileri taşıyacak hizmetler değil. Biz çok daha fazlasını, zaten projelerimizi açıkladık yapmak istiyoruz. Açık yüreklilikle şunu söylüyorum Adana Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediye imkanları var. Artı ilçe belediyeleri imkanları var bunları birleştirelim. Bu yetmez kurumların imkanlarını da hükümetin imkanlarını da onlarla diyalog halinde iş birliği halinde istişare halinde Adana'ya getirelim.
"YILLARDAN BERİ KAYBETTİK"
Hükümetle kavga etmek bir yana kendi içlerinde de kavgaları var. Biz onları yakından takip ediyoruz. Bizim toplumumuz kavga istemiyor. Adanalı insan merttir, Adanalılar enerjisi yüksek coşkulu insanlarız. Ama yıllardan beri gerçekten kaybettik.
Toplumun her kesimini kucaklayan bir hizmet anlayışı yok. Biz toplumun her kesimini kucaklayan hükümetin kurumlarının imkanını Adana'ya getiren ve Adana artık kabuğunu kırsın istiyoruz.
HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİLER
14 Mayıs seçimlerinde çıkıp 'benim görevim hükümeti devirmek' derseniz orada bir diyalog ortamı oluşabilir mi? Öyle bir yaklaşım var. Biz diyoruz ki bizim görevimiz hükümet devirmek falan değil. Biz belediye başkanıyız hizmet etmeliyiz hiçbir ayrım yapmadan. Herkesin hizmetkarı olmak bizim anlayışımız. Biz Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz. Diyoruz ki biz hiçbir ayrım yapmadan bu toplumun hizmetkarı olmak istiyoruz.
5 yıldan beri Yüreğir Belediye Başkanıyım. Ortaya koyduğumuz kentsel dönüşümler, sosyal belediyecilik hizmetleri, gençlik kadın politikaları ortada. Biz çok daha güzelini çok daha büyük ölçekte bunu Adana'da gerçekleştirmek istiyoruz.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Biz TOKİ ile Çevre Bakanlığı ile iş birliği ve diyalog halinde Adana'da 2 büyük kentsel dönüşüm başlattık. Bunu kurumlarla iş birliği yaparak gerçekleştirdik. Biz bunu yaptık Adana ölçeğinde birçok mahallemizin acilen kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Artık Adana'da bunların gerçekleştirilmesi elzem oldu.
Biz yaptık ve inşallah daha iyilerini yapmak istiyoruz diyoruz.
"15 İLÇEYİ DE ALACAĞIZ"
İnşallah biz 15 ilçeyi de alacağız Cumhur İttifakı olarak. Adana Büyükşehir ve 15 ilçe. Hep birlikte iş birliği yapacağız artı DSİ, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlarımızla yakın iş birliği ve diyalog halinde olacağız. Onların da imkan ve kabiliyetlerini Adana'ya getirmek istiyoruz. Adana'nın artık hizmete ihtiyacı var. Adanalı kavga istemiyor. Adanalı yıllardan beri maruz kaldığı bu makus talihini yenip özellikle son 5 yılda kaybettiği süreyi tekrar kazanmak istiyor.
ULAŞIM PROJELERİ NELER?
İnşallah metroyu Ulaştırma Bakanlığı'na devredeceğiz. İkinci etabının yapımıyla ilgili Bakanlıkla iş birliği yapacağız. Adana'yı hafif raylı sistemlerle donatmak istiyoruz. Tramvay hatlarıyla. D-400 karayolunu boydan boya geçecek bir metrobüs hattı ismi "Adabüs" yapacağız. Ulaşım konusunda neşteri vuracağız. 13 tane battı-çıktı yapacağız. Adanalıların en çok muzdarip olduğu konu bu.
ANKETLERDE SON DURUM NE?
Bizim rakibimiz kendimiziz. Cumhur İttifakı büyük bir dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket ediyor. Allah nasip ederse kazanıyoruz. Anketler de yapıyoruz çok iyi durumdayız. Gittikçe ivmemiz yukarı doğru gidiyor.
"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"
Biz sahadayız ben saha siyasetçisiyim. 5 yıldan beri başkanım sahadan hiç çıkmadım. Her gün insanlarla beraberim. Diyorlar ki Başkanım biz şu görüşteniz fakat artık Adana'nın hizmet görmesini istiyoruz. Sana inanıyoruz güveniyoruz yaptıklarını takip ettik daha iyisini yapacaksın diyorlar.
Adaletle davranan bir belediye başkanı olacağımın sözünü veriyorum. 5 yılda yaptıklarım ortada.
Adana'da yeni bir dönem başlayacak inşallah 1 Nisan'dan itibaren. Cumhur İttifakı Adana'da bayrağı devralacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
- Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var? FB'nin yıllara göre karnesi
- ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...
- Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?
- Kira artış oranı hesaplama | Mart ayı dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? 2024 TÜİK TEFE TÜFE oranları...
- TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde (%) kaç?
- 4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.54'lük ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...
- Sararmış yastık derdine son! 2'li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...