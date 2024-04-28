TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?

TikTok platformunda "Karagül" kullanıcı adını kullanan bir annenin, çocuklarına yönelik şiddet içeren videoları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videolarda, annenin bir çocuğunun başının yarıldığı görüntüler yer aldı. Ancak, olayın ardından annenin çocuğu azarlayarak ve "ambulans çağırdım, paramı alacağım" gibi taleplerde bulunarak meşgul olduğu görüldü. Bu şok edici görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepkilere neden oldu ve çocukların korunması gerekliliği konusunda geniş bir tartışma başlattı.