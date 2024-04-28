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TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?
TikTok platformunda "Karagül" adıyla yayın yapan M.C., gerçekleştirdiği canlı yayınlarda çocuklarına yönelik şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Yayın sırasında, kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadının çocuklarına karşı sergilediği bu davranış, kullanıcılar arasında infial yarattı ve geniş bir şekilde kınandı.