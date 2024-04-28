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Haberler Galeri TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?

TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?

TikTok platformunda "Karagül" adıyla yayın yapan M.C., gerçekleştirdiği canlı yayınlarda çocuklarına yönelik şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Yayın sırasında, kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadının çocuklarına karşı sergilediği bu davranış, kullanıcılar arasında infial yarattı ve geniş bir şekilde kınandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:10
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TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?

TikTok platformunda "Karagül" kullanıcı adını kullanan bir annenin, çocuklarına yönelik şiddet içeren videoları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videolarda, annenin bir çocuğunun başının yarıldığı görüntüler yer aldı. Ancak, olayın ardından annenin çocuğu azarlayarak ve "ambulans çağırdım, paramı alacağım" gibi taleplerde bulunarak meşgul olduğu görüldü. Bu şok edici görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepkilere neden oldu ve çocukların korunması gerekliliği konusunda geniş bir tartışma başlattı.

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TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?

Sosyal medya platformu TikTok'ta "Karagül" adıyla yayın yapan M.C., gerçekleştirdiği canlı yayınlarda çocuklarına yönelik şiddet içeren görüntülerle gündeme geldi. Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden kullanıcının bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi.

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TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?

Çocuklara Yönelik Şiddet:
M.C.'nin oğlunun kafasını kapıya çarpması sonucu yaralanmasına rağmen bu durumu umursamadan yayına devam ettiği görüldü. Ayrıca, çocuklarına fiziksel şiddet uyguladığına dair şok edici görüntüler ortaya çıktı.

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TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?

Tepkiler ve Eleştiriler:
M.C., canlı yayın sırasında 7 yaşındaki kızını dövmesi ve oğlunu banyoya kilitlemesiyle de tepki çekti. Ayrıca, yayınlarında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmesi ve SMA hastalarına yardım edenleri eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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TikTok Karagül yakalandı mı, tutuklandı mı? Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın yapan TikTok Karagül hesabı kimin?

Gözaltına Alınma ve Soruşturma:
Skandal görüntülerin ardından polisler tarafından canlı yayın sırasında gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin açıklamasına göre, M.C. hakkında soruşturma başlatıldı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de inceleme başlattı.

M.C. serbest bırakıldıktan sonra sosyal hizmetlerden arandığını ve çocuklarının kendisinden alınmaması için takipçilerinden dua istedi.