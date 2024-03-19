AK Parti Tekirdağ Adayı Cüneyt Yüksel'den Çorlu vaadi: İl olmaya aday en hazır kent olacak
AK Parti Tekirdağ Adayı Cüneyt Yüksel, A Haber canlı yayınında Memleket Meselesi programında projelerini anlattı. Yüksel, "Tekirdağ’da milattan önce bir belediye anlayışı var" ifadelerini kullandı. "Tekirdağ'da suya indirim olacak" diyen Yüksel, Çorlu için vaadini açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Adayların çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Peki Cüneyt Yüksel Tekirdağ'da ne vadediyor? AK Parti Tekirdağ Adayı Cüneyt Yüksel, A Haber canlı yayınında Memleket Meselesi programında projelerini anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başkları;
Az kaldı herkese ulaşmaya herkesin elini sıkmaya gayret ediyoruz. En çok keyif aldığım seçimlerden bir tanesi oluyor benim için. Tekirdağ'ın çok fazla yatırıma ihtiyacı var. Vatandaşımız da bunun bilincinde.
"MAALESEF KOCA BİR SIFIRIZ"
CHP'li belediyelerde zihniyet hep aynı. Altyapıyı, susuzluğu, çarpık yapılaşmayı konuşuyoruz, Kentsel dönüşümle alakalı bir tane çivi çakmadığını Hatay'da gördüm depremden bir gün sonra ekibimizle birlikte oradaydık.
Tekirdağ da deprem kuşağı hattında. Şehirde buram buram hissediyoruz. Ulaşım yok, altyapı yok. 10 yıldır büyükşehirde 10 milyar bütçemiz var maalesef koca bir sıfırız.
85 milyon metreküp suya ihtiyacımız var konutlarda kullanılan yüzde 80'i yeraltından çekiliyor bir o kadar da OSB'miz var 14 tane OSB'miz var 410 bin sigortalı çalışanımız var, 1 milyon 250 bin nüfusumuz, 11 ilçemiz, 373 mahallemiz var. Bu illin suyunun çoğunluğu yüzde 80'i yeraltından çekiliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bizim hesaplarımıza göre büyük bir susuzlukla ve kuraklıkla karşı karşıyayız. 10 yıldır bu konuyla ilgili maalesef bir tane yatırımı olmayan bir kentte yaşıyoruz.
"ULAŞIMDA YILLARDIR PROJE YAPILMADI"
Tekirdağ'da milattan önce bir belediye anlayışı var.
Depremle ilgili bir tane icraatı olmayan bir kent ve 10 milyar gibi devasa bütçesi olan büyükşehir.
"ÇORLU İL OLMAYA ADAY EN HAZIR KENT OLACAK"
Sahaya her indiğimde Çorlu'da vatandaşlarımızla karşı karşıya kaldığımızda 1960'lardan beri Çorlu il olma hayaliyle yaşıyor. 300 bin nüfusu var. Birçok ilden çok daha büyük bir ilçe. Hem İstanbul'un hem Avrupa'nın komşusu.
Buradan ben de bütün hemşehrilerimize müjde vermiş olayım. Biz Allah nasip ederse Çorlumuzu şehir planlaması yapılmış, kentsel dönüşümüne hızlıca başlamış, ilçeler arası kesintisiz ulaşımı ucuz ve konforlu hale getirmiş, ilçe içi trafik ve otopark sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmış, su ve kanalizasyon altyapısını tamamlamış kısacası il olmaya aday en hazırlıklı kent yapmak istiyoruz 3 yıl içerisinde.
Ben üstüme düşeni yapacağım.
"MURAT KURUM'UN TEKİRDAĞA ÇOK HİZMETİ OLDU"
Tekirdağ için çok ciddi projeleri vardı. İnşallah İstanbul'da seçilecek. İstanbul Muradına kavuşacak. Biz de onun tecrübelerinden özellikle de Çevre Bakanlığı döneminde Tekirdağ'a çok büyük hizmetleri oldu.
"TEKİRDAĞ'DA SUYA İNDİRİM OLACAK"
Türkiye'nin en pahalı sularından birini kullanan bir ilden bahsediyoruz. Kayıp kaçak oranı yüzde 40. Bu belediyenin hatasıdır belediyenin çalışmamasından kaynaklıdır. Vatandaşımızın sırtına yüklüyorlar.
1 Nisan'dan itibaren kayıp kaçak oranımız kadar su bedellerinde indirim yapacağız bizim hatamızı da bundan sonra size fatura etmeyeceğiz. Ben çok çalışacağım ki kayıp kaçak oranını düşüreceğim.
Su sorununu kökünden çözeceğiz.
Allah nasip ederse biz Meriç Nehri'ni Tekirdağ'a taşımak istiyoruz.
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