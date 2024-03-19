AK Parti Tekirdağ Adayı Cüneyt Yüksel’den Çorlu vaadi: İl olmaya aday en hazır kent olacak

"MURAT KURUM'UN TEKİRDAĞA ÇOK HİZMETİ OLDU"

Tekirdağ için çok ciddi projeleri vardı. İnşallah İstanbul'da seçilecek. İstanbul Muradına kavuşacak. Biz de onun tecrübelerinden özellikle de Çevre Bakanlığı döneminde Tekirdağ'a çok büyük hizmetleri oldu.

"TEKİRDAĞ'DA SUYA İNDİRİM OLACAK"

Türkiye'nin en pahalı sularından birini kullanan bir ilden bahsediyoruz. Kayıp kaçak oranı yüzde 40. Bu belediyenin hatasıdır belediyenin çalışmamasından kaynaklıdır. Vatandaşımızın sırtına yüklüyorlar.

1 Nisan'dan itibaren kayıp kaçak oranımız kadar su bedellerinde indirim yapacağız bizim hatamızı da bundan sonra size fatura etmeyeceğiz. Ben çok çalışacağım ki kayıp kaçak oranını düşüreceğim.

Su sorununu kökünden çözeceğiz.

Allah nasip ederse biz Meriç Nehri'ni Tekirdağ'a taşımak istiyoruz.