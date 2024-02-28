Cumhur İttifakı Kayseri Belediye Başkanı Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç A Haber’de: 16 ilçemiz var Cumhur İttifakı 17-0

İki sene üst üste bütçesine göre en çok yatırım yapan belediye oldunuz, bu başarıyı neye borçlusunuz?

Biz denk bütçeyi önemseyen bir anlayışa sahibiz. Bu kültür bize merhum Erbakan'dan kaldı onu rahmet anıyoruz onun il başkanlığını milletvekilliği yaptım gerçekten rahmetle anıyoruz. Bu ara oy avcılığına çıkıp onu istismar edenler de var.

Dün de bir bulvara ismini verdik. Daha önce de parkımıza ismini vermiştik onu yaşatmamız lazım. O kültürle biz büyüdük.