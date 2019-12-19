Kredi çekecekler veya kredi çekmeyi planlayanlar dikkat! Bu haberi okumadan kredi çekmeyin...

Tüketicilerin bireysel kredi çekerken bankaların şart koştuğu hayat sigortası zorunluluğuna Hazine ve Maliye Bakanlığı "Dur" dedi. Tüketici hem kredi faizi hem de sigorta parası derken mağdur oluyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sigorta denetleme kurulu bu duruma engel oldu. Birçok bankaya sigorta cezası kesti. Cezaların nedeni ise bireysel kredi kullanımı sırasında tüketicilere yapılan hayat sigortaları.Birçok bankaya işlem başına ceza kesildi. Bankaların bireysel kredilerde vatandaşlara yapılmasını zorunlu tuttukları hayat sigortaları ile ilgili kesilen bu cezalar ve denetimler devam edecek. Peki tüketiciler ne yapmalı işte tüm detaylar...