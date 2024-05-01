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Saraçhane'de 1 Mayıs provokasyonu! Polisin "dağılın" uyarısına saldırıyla karşılık verdiler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar meydandan Bozdoğan Kemeri'ne yürüyüşe geçti. Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı. Polisin müdahalesinden sonra gruplar dağıldı.

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 14:03
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Saraçhane’de 1 Mayıs provokasyonu! Polisin dağılın uyarısına saldırıyla karşılık verdiler

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Saraçhane'de toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplar, polisin müdahalesinin ardından dağıldı.


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Saraçhane’de 1 Mayıs provokasyonu! Polisin dağılın uyarısına saldırıyla karşılık verdiler
1 Mayıs kutlaması kapsamında sabah saatlerinde Saraçhane'de toplanan CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sendika üyeleri, buradaki açıklamaların ardından Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti. Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polis barikatıyla karşılaştı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada bir süre polis müdürleriyle görüştü.
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Saraçhane’de 1 Mayıs provokasyonu! Polisin dağılın uyarısına saldırıyla karşılık verdiler

Polis ekiplerinin Taksim Meydanı'na çıkışa izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine, gruplardaki bazı kişiler bu duruma tepki gösterdi.
Bazı göstericiler yerlerinden söktükleri kaldırım taşlarını yere vurup parçalara ayırarak polise atarken, bazıları da ellerindeki pet şişeleri polise fırlattı.

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Saraçhane’de 1 Mayıs provokasyonu! Polisin dağılın uyarısına saldırıyla karşılık verdiler
Atılan taşlardan biri alanda görevli olan bir emniyet müdürünün yüzüne isabet etti. Bu sırada gruptakilerden bazıları ise polise taş atan göstericilere tepki göstererek, taş atılmaması yönünde çağrı yaptı. Ellerindeki bayrak sopalarıyla da polise saldıran göstericiler, polisin biber gazıyla yaptığı müdahale üzerine geri çekildi.
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Saraçhane’de 1 Mayıs provokasyonu! Polisin dağılın uyarısına saldırıyla karşılık verdiler
Kemerin önünde bulunan polisler alanın boşaltılması uyarısında bulunduktan sonra eylemcilerin beklediği yere doğru yürüyerek barikat alanını genişletti. Polis, grubun dağılması yönünde sık sık anonslarla uyarı yaparken, uyarıları dikkate almayan bazı göstericiler sloganlar eşliğinde bekleyişlerini sürdürdü.