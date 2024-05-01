Saraçhane'de 1 Mayıs provokasyonu! Polisin "dağılın" uyarısına saldırıyla karşılık verdiler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar meydandan Bozdoğan Kemeri'ne yürüyüşe geçti. Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı. Polisin müdahalesinden sonra gruplar dağıldı.

AA ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 14:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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