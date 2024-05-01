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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metrekareye 60 kilogramdan fazla yağış düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 01:26
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar suya kapıldı ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı...
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