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Borsada yeni rekor! 10 bin puan aşıldı: İşte son dönemdeki performansı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 13:38
BIST 100 endeksi, 10 bin puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Borsanın son dönemdeki performansını A Para ekibinden Uğur Korkmaz aktardı.
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