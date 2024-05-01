01 Mayıs 2024, Çarşamba
Aslı Enver müjdeyi verdi! Oyunculuğa geri mi dönüyor? 10 aylık kızı Elay ile birlikte...
Güzel oyuncu Aslı Enver, Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikahlarından sonra Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmış, oyuncunun rol aldığı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. Şimdilerde kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver, son olarak ekrana dönüş sinyalleri verdi.
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:58
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