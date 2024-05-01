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Haberler Galeri Aslı Enver müjdeyi verdi! Oyunculuğa geri mi dönüyor? 10 aylık kızı Elay ile birlikte...

Aslı Enver müjdeyi verdi! Oyunculuğa geri mi dönüyor? 10 aylık kızı Elay ile birlikte...

Güzel oyuncu Aslı Enver, Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikahlarından sonra Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmış, oyuncunun rol aldığı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. Şimdilerde kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver, son olarak ekrana dönüş sinyalleri verdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:58
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Aslı Enver müjdeyi verdi! Oyunculuğa geri mi dönüyor? 10 aylık kızı Elay ile birlikte...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

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Aslı Enver müjdeyi verdi! Oyunculuğa geri mi dönüyor? 10 aylık kızı Elay ile birlikte...

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver müjdeyi verdi! Oyunculuğa geri mi dönüyor? 10 aylık kızı Elay ile birlikte...

Ünlü oyuncu, geçen akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enver ekranlara geri dönüşün sinyalini verdi.

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Aslı Enver müjdeyi verdi! Oyunculuğa geri mi dönüyor? 10 aylık kızı Elay ile birlikte...

"ANNE OLMAK ÇOK GÜZEL"

Basın mensuplarının merak ettiği bir diğer konu ise annelik deneyimi oldu. Enver, "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde yanıtladı.

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Aslı Enver müjdeyi verdi! Oyunculuğa geri mi dönüyor? 10 aylık kızı Elay ile birlikte...

"EKRANA DÖNME ZAMANI YAKLAŞIYOR"

Oyuncu, ekranlara geri dönme niyetini de belirtti. "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" diyerek gelecek planlarını paylaştı."