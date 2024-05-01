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ABD'deki Gazze'ye destek eylemlerinde skandal görüntüler! Polisten üniversite öğrencilerine alçak muamele

ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ile A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen anlattı.

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:53
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ABD’deki Gazze’ye destek eylemlerinde skandal görüntüler! Polisten üniversite öğrencilerine alçak muamele

New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'de protestolarına devam eden Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı.

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ABD’deki Gazze’ye destek eylemlerinde skandal görüntüler! Polisten üniversite öğrencilerine alçak muamele

Columbia Üniversitesinin Morningside Heights Kampüsü'nde, öğrencilerin bir süre önce kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

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ABD’deki Gazze’ye destek eylemlerinde skandal görüntüler! Polisten üniversite öğrencilerine alçak muamele

Büyük kamyonlar ve özel hazırlanmış rampalar yardımı ile protestocu öğrencilerin kısa süre önce girdikleri Hamilton Hall binasına gelen polis, binanın Amsterdam Caddesi tarafında toplanan halk tarafından protesto edildi.

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ABD’deki Gazze’ye destek eylemlerinde skandal görüntüler! Polisten üniversite öğrencilerine alçak muamele

Hamilton Hall binasına pencereden girerek içerdeki barikatları yıkan polis, sert şekilde müdahale ettiği onlarca öğrenciyi kampüs dışına çıkardı ve gözaltına aldı.

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ABD’deki Gazze’ye destek eylemlerinde skandal görüntüler! Polisten üniversite öğrencilerine alçak muamele

New York polisi, kampüs alanındaki Gazze Dayanışma Kampı çadırlarını da kaldırdı.
Polisin müdahalesinden kısa süre önce Columbia Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, topluluğun güvenliğini ve düzenini yeniden sağlaması için NYPD'den yardım istendiği belirtilmişti.