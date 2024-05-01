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ABD'deki Gazze'ye destek eylemlerinde skandal görüntüler! Polisten üniversite öğrencilerine alçak muamele
ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ile A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen anlattı.
ahaber.com.trAslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:19Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:53