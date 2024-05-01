ABD’deki Gazze’ye destek eylemlerinde skandal görüntüler! Polisten üniversite öğrencilerine alçak muamele

New York polisi, kampüs alanındaki Gazze Dayanışma Kampı çadırlarını da kaldırdı.

Polisin müdahalesinden kısa süre önce Columbia Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, topluluğun güvenliğini ve düzenini yeniden sağlaması için NYPD'den yardım istendiği belirtilmişti.

