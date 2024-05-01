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Adana’da buğday hasadı başladı, verim yüzleri güldürdü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 01.05.2024 11:20
Türkiye’nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da buğdayda hasat başladı. Birçok ürünün hammaddesi olan ve savaşlar nedeniyle stratejik öneme sahip buğday için biçerdöverler Çukurova’daki tarlalarda çalışmaya başladı.
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