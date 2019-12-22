Banka kredi faiz oranları düştü! İşte en güncel kredi faiz oranları... |Sondakika gelişmesi

Kredici çekenler ya da çekmeyi düşünenler dikkat! Bu haberimizi okumadan kredi çekmeyin. Kredi faiz oranlarında yaşanan en sıcak en güncel ve son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kredi çekmeyi düşünenlere önemli tavsiyelerde bulundu. 2019 - 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları birbiri ardına geliyor! Yılbaşı kredisi 2020 yılına girerken bankaların en uygun faiz oranları ile nakit ihtiyaçlarına hesaplı çözümler sunuyor. Yılbaşı kredisi veren bankalar en uygun ihtiyaç kredisi ürünlerini müşterilerine sunarken yenil yıla yeni yıl kredi kampanyaları 2020 yılında ödemeli çözümleri ile kredi kullanacakları cezbediyor. İşte İş Bankası, Garanti, Şekerbank, Denizbank ve Finansbank kredi faiz oranları...

Kredici çekenler ya da çekmeyi düşünenler dikkat! Bu haberimizi okumadan kredi çekmeyin. Kredi faiz oranlarında yaşanan en sıcak, en güncel ve son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, hafta için her gün A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla "Sabah Ajansı" programına konuk oldu. Canlı yayınında kredi çekmeyi düşünenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeni yıla az bir süre kala bankalar faiz yarışına girdi. Bu bağlamda yılbaşı kredisi için kampanyalar ardı ardına geliyor. Yeni yıla yeni yıl kredisi ürünleri ile girmeye hazırlanan bankalar, nakit ihtiyaçlarına en uygun ihtiyaç kredisi faizleri ile karşılık veriyor. Yeni yıl kredisi veren bankaların sunduğu yeni yıl kredi kampanyaları ile 2020 yılına sıkışık girmek istemeyen okurlarımız için yeni yıl kredi kampanyalarını bir araya getirdik.

Merkez Bankası daha önce yüzde 2.20 olan kredi kartı faizi üst limitini önce yüzde 2'ye sonra da yüzde 1.60'a düşürdü. Merkez'in bu etkili hamlesi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının düşmesinde etkili oldu. İşte İş Bankası, Garanti, Şekerbank, Denizbank ve Finansbank kredi faiz oranları...

DÜŞÜK FAİZ VATANDAŞLARI ÇEKİYOR

Bir yıl önce bankalar ihtiyaç kredilerinde müşterilerinden aylık yüzde 1.79 seviyelerinde faiz ödemelerini istiyordu. Altı ay önce ise istenen faiz yüzde 1.40'tı. Şimdi ise ihtiyaç kredilerinde açıklanan faizler yüzde 0.98'den yüzde 1.04'e kadar değişim gösteriyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, yeni yıl ihtiyaç kredisinde kişiye özel olarak belirlenen faiz oranları ve 60 aya varan vadelerle kredi veriyor. Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, risklilik durumu, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösteriyor. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler; "nakit, TC kimlik no, kredi tutarı, aylık gelir" durumunu 4402'ye gönderiyor. Her bir SMS için ücret tahsil ediliyor. İş Bankası müşterisi olmayanların ise İş Bankası Telefon Şubesi'ni cep telefonlarından araması gerekiyor. İş Bankası'nın kişiye özel faiz oranı ile sunduğu Anında Kredi'ye İşCep'ten, internet şubesinden ve Bankamatiklerden hızla ve kolayca başvurulabiliyor. Başvurular hangi temas noktasından yapılırsa yapılsın onaylanan kredi 7/24 hemen hesaba geçiyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA, 31 Aralık'a kadar geçerli olacak yeni kredi kampanyasında, yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi veriyor. Kredi kullanmak isteyenler; Garanti BBVA şubelerinden, www.garantibbva.com.tr adresindeki internet şubesinden, Garanti BBVA Mobil'den ve 444 0 335 anında kredi hattından başvuruda bulunabiliyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "2020'yi karşılarken, ihtiyaçların karşılanabilmesi için uygun faiz ve vadede yeni yıl kredisi hazırladık" dedi.

ŞEKER BANK

Şekerbank müşterilerine yeni yıl kampanyası kapsamında günde 8 TL'den başlayan taksit seçeneklerinin yanı sıra 3 ay taksit erteleme imkânı da sunuyor. Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Şekerbank olarak ihtiyaç sahiplerine yeni yıla girerken bütçelerini zorlamadan finansman imkânı sunmak istedik. Yeni yıl kredisi kampanyamız ile talep eden müşterilerimize taksit erteleme seçeneği sunarken, düşük tutarlı taksit imkanıyla da ödemelerini rahatça yapma fırsatı sağlayacağız" dedi.



ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank'ın yeni yıl kampanyası kapsamında sunduğu yılbaşı kredisini kullanmak isteyenler, yüzde 1.04'ten başlayan faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerden yararlanabiliyor. Alternatif Bank'ın avantajlı yılbaşı kredisine tüm şubelerinden başvuruda bulunulabiliyor. Bankanın faiz oranı daha önce yüzde 1.28'di. Alternatif Bank, bu faiz oranını KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi puanı 1500 ve üzeri olan müşterileri için yüzde 1.04'e indirdi.

DENİZBANK

DenizBank, 2020 yılına özel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında aylık yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunarken, 60 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Tüketiciler, 2020 yılına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonlarından 'yeniyıl' yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 3280'e SMS atarak veya www.denizbank.com üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor. Kredi başvurularının sonuçları sadece birkaç dakika içinde cep telefonuna gelen SMS ile öğreniliyor. DenizBank'ta hesabı bulunan müşteriler internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden kredilerini şubeye hiç uğramadan kullanabiliyor.



FİNANSBANK

QNB Finansbank, yeni yıla özel günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Taksit ödemeleri 3 aya kadar ertelenebiliyor. QNB Finansbank'ın taksitlerinizi erteleyin söylemiyle verdiği kredi, 60 aya varan vade seçeneklerine sahip. İhtiyaç kredisi yeni yıl kampanyası için QNB Finansbank müşterileri internet ve cep şubelerinden başvurularını tamamlayabiliyor. Bankanın müşterisi olmayan tüketiciler ise TC kimlik numaralarını 5030'a SMS atarak, https://www.qnbfinansbank.com/bireysel-ihtiyac-kredisi linki üzerinden veya QNB Finansbank şubelerine giderek başvuruda bulunabiliyor.



TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken 36 ay vadeye kadar 0.98'den başlayan faiz oranında yeni kampanya başlattı. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabilir" dedi. 3 ay ile 60 ay arasında değişen, 3 ay erteleme imkanı da sunan yeni yıl kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını Cepteteb internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi kanallarından yapabiliyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)

Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.