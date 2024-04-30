30 Nisan 2024, Salı
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Bakan Bayraktar A Haber'de duyurdu: İhtiyaç sahiplerine doğal gaz ve elektrik desteği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İhtiyaç sahiplerine doğal gaz ve elektrik desteğinin süreceğini belirten Bakan Bayraktar doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü dile getirdi. Bakan Bayraktar LNG anlaşması için girişimlerin sürdüğünü belirtti.