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En çok ziyaretçi hangi ülkeden geldi? Bakan Ersoy açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 10:54
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2024 yılının ilk çeyreğindeki turizm verilerini açıklıyor. Bakan Ersoy, "En çok ziyaretçi İran, Almanya ve Rusya'dan geldi." dedi.
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