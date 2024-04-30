30 Nisan 2024, Salı
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En çok ziyaretçi hangi ülkeden geldi? Bakan Ersoy açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2024 yılının ilk çeyreğindeki turizm verilerini açıklıyor. Bakan Ersoy, "En çok ziyaretçi İran, Almanya ve Rusya'dan geldi." dedi.