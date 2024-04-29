Tapuda yeni dönem! Değer artışı kazancı nasıl hesaplanıyor? İşte 10 soru ve cevapta merak edilenler

Gelir İdaresi Başkanlığı, konut alım ve satımında vergilendirmenin nasıl yapıldığına ilişkin bir broşür hazırladı. Buna göre; yanlış beyanda bulunanlar yüksek cezalarla karşı karşıya kalıyor. Gayrimenkulde değer artışı kazancının da vergisi var. Peki hesap nasıl yapılıyor? Ne zaman satılırsa değer artış kazancı oluşur? Düşük beyanda ne kadar vergi cezası çıkar? Pişmanlıktan yararlanmak mümkün mü? A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Burak Evci merak edilen o soruları yanıtladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN