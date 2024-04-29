29 Nisan 2024, Pazartesi
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THY-Rolls Royce arasında tarihi iş birliği! Uraloğlu'ndan flaş açıklama: Ekonomiye 144 milyar dolar katkı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın (THY) Airbus ile yaptığı anlaşma ile 105 adet A350 tipi ve 250 adet A321NEO tipi uçak alımı yaptığını, Rolls Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını bildirdi.