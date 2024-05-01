Arkadaşıyla birlikte babaannesini katletti! Katil torunun mesajları ortaya çıktı

SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İ.N.U., "E.Ç. benim okuldan arkadaşım. Aynı zamanda sevgiliydik. Olayın olduğu tarihte beni telefonla aramış. Fark edince ona dönüş yaptım. Telefonda bana çok kötü bir şey yaptığını söyledi. Dediğine göre arkadaşına bir şaka yaptığını, arkadaşının da bunu ciddiye alarak babaannesini öldürdüğünü söyledi. Bunun dışında herhangi bir ayrıntı vermedi. Daha sonra polise teslim olacaklarını söyledi" dedi.