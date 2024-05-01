Arkadaşıyla birlikte babaannesini katletti! Katil torunun mesajları ortaya çıktı
İzmir'de 15 yaşındaki E.Ç., 58 yaşındaki babaannesi Sevim Çetin'i 17 yerinden bıçaklayarak katletti. Babaannesini öldürmeye çapa, muşta, sopa ve kesici aletle gittiği belirlenen katil torunun yargılanması devam ederken, cinayetten önce attığı mesajlar kan dondurdu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
11:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:05
Kan donduran olay geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşandı. 58 yaşındaki babaannesi Sevim Çetin'i 17 yerinden bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki torun E.Ç. ile aynı yaştaki arkadaşı M.T.T. yargılanmasına devam edildi.
Sanıklar İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada E.Ç.'nin sevgilisi İ.N.U. isimli kız tanık olarak dinlendi.
SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İ.N.U., "E.Ç. benim okuldan arkadaşım. Aynı zamanda sevgiliydik. Olayın olduğu tarihte beni telefonla aramış. Fark edince ona dönüş yaptım. Telefonda bana çok kötü bir şey yaptığını söyledi. Dediğine göre arkadaşına bir şaka yaptığını, arkadaşının da bunu ciddiye alarak babaannesini öldürdüğünü söyledi. Bunun dışında herhangi bir ayrıntı vermedi. Daha sonra polise teslim olacaklarını söyledi" dedi.
"YATAK ODASINA GİTTİĞİNDE…"
E.Ç. ise, "Kız arkadaşım İ.N.U.'yu aradığımda yanımda M.T.T. vardı. O yüzden olayı ilk anlattığımda birlikte gerçekleştirdiğimizi söyledim. Çünkü M.T.T. bu olayı birlikte gerçekleştirdiğimizi söyleme hususunda beni tehdit etti. O yüzden kız arkadaşıma ilk böyle söyledim. Daha sonra M.T.T. yatak odasına geçtiğinde olayı olduğu gibi kız arkadaşıma anlattım. Yani arkadaşıma şaka yaptığımı, arkadaşımın da şakayı ciddiye alıp cinayeti tek başına işlediğini söyledim" dedi.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Cumhuriyet savcısı mütalaasında mesajlaşma kayıtlarından anlaşılacağı üzere E.Ç. ile M.T.T.'nin Sevim Çetin'i öldürmeyi planladıkları, E.Ç.'nin annesi ile çok uğraştığı için babaannesine yönelik kin duyduğu, emeklilik kartını almayı ve öldürmede kullanılacak suç aletlerini dahi planladıklarını belirtti. İki çocuğun da bu doğrultuda plan yaparak olay tarihinde saat 18.55'te çapa, muşta, sopa ve kesici alet kullanmak üzere Sevim Çetin'i 17 yerinden yaralayarak kasten öldürdükleri ifade edildi.