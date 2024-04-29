29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları THY-Airbus iş birliği programı! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar

THY-Airbus iş birliği programı! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 12:59
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu THY-Airbus iş birliği programında açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
THY-Airbus iş birliği programı
THY-Airbus iş birliği programı
Tapuda yeni dönem! 10 soru ve cevap...
Tapuda yeni dönem! 10 soru ve cevap...
Gram altında yeni tahmin ne?
Gram altında yeni tahmin ne?
KDV istismarına karşı önlem
KDV istismarına karşı önlem
Günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretimi
Günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretimi
Fahiş fiyatla mücadele teklifine kritik madde!
Fahiş fiyatla mücadele teklifine kritik madde!
Borsa haftaya rekorla başladı! Altının gramı ne kadar? Piyasa ne durumda?
Borsa haftaya rekorla başladı! Altının gramı ne kadar? Piyasa ne durumda?
Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor
Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor
Evde çalışana emeklilik imkanı
Evde çalışana emeklilik imkanı
Koca Yusuf Gabar’da keşifte!
Koca Yusuf Gabar’da keşifte!
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip
İstanbul Havalimanı zirveyi koruyor
İstanbul Havalimanı zirveyi koruyor
Daha Fazla Video Göster