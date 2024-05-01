Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'ti! Pelin Sönmez değişimiyle ağızları açık bıraktı! Son hali...

Bir zamanların sevilen dizisi "Akasya Durağı"nın unutulmaz karakterlerinden biri olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, 2018 yılında evlenip gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Sevenleri ise Pelin Sönmez'in şimdilerde neler yaptığını merak ediyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Sönmez, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i bakın nasıl değişmiş...