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Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'ti! Pelin Sönmez değişimiyle ağızları açık bıraktı! Son hali...

Bir zamanların sevilen dizisi "Akasya Durağı"nın unutulmaz karakterlerinden biri olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, 2018 yılında evlenip gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Sevenleri ise Pelin Sönmez'in şimdilerde neler yaptığını merak ediyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Sönmez, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:28
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Akasya Durağı’nda Osman Ağa’nın kızı Dilek’ti! Pelin Sönmez değişimiyle ağızları açık bıraktı! Son hali...

"Akasya Durağı" dizisinin tekrar bölümlerinin yeniden izleyicilerle buluşmasıyla birlikte, dizinin unutulmaz karakterleri tekrar gündeme gelmeye başladı. Bu karakterlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez.

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Akasya Durağı’nda Osman Ağa’nın kızı Dilek’ti! Pelin Sönmez değişimiyle ağızları açık bıraktı! Son hali...

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

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Akasya Durağı’nda Osman Ağa’nın kızı Dilek’ti! Pelin Sönmez değişimiyle ağızları açık bıraktı! Son hali...

Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

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Akasya Durağı’nda Osman Ağa’nın kızı Dilek’ti! Pelin Sönmez değişimiyle ağızları açık bıraktı! Son hali...

Bir zamanlar, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Pelin Sönmez'in son hali, görenleri mest etti.

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Akasya Durağı’nda Osman Ağa’nın kızı Dilek’ti! Pelin Sönmez değişimiyle ağızları açık bıraktı! Son hali...

İşte, Pelin Sönmez başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi...