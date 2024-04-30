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Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş A Haber'de tarih verdi: İyi değerlendirmek lazım

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 16:26
Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in yarınki faiz kararında.Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Gram altında seyir ne olur? Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

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