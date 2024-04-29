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Türkiye’nin dünyaca ünlü antik kentleri! Turistlerden yoğun ilgi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 29.04.2024 16:02
Güncelleme:29.04.2024 16:02
Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda antik kent bulunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihe yerler geçmişe de ışık tutuyor.
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