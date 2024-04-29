Türkiye’nin dünyaca ünlü antik kentleri! Turistlerden yoğun ilgi

Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda antik kent bulunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihe yerler geçmişe de ışık tutuyor.

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