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Ticaret Bakanlığı neşteri vurdu! Kanatlı et ihracatına sınırlama

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 09:46
Ticaret Bakanlığı, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verdi.
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