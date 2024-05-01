Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan annesinin birebir aynısı! Gören abla - kardeş sanıyor! Boncuk gözlerinin sebebi...

Bir dönemin en sevilen gençlik dizisi "Kavak Yelleri" ile ünlenen Pelin Karahan, şimdilerde 2 çocuklu bir anne olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişimle dikkatleri üzerine çeken Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Çiftin Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Güzel oyuncu son olarak annesiyle gündeme getirildi. Karahan, annesinin kopyası çıktı. İşte detaylar...