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Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan annesinin birebir aynısı! Gören abla - kardeş sanıyor! Boncuk gözlerinin sebebi...

Bir dönemin en sevilen gençlik dizisi "Kavak Yelleri" ile ünlenen Pelin Karahan, şimdilerde 2 çocuklu bir anne olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişimle dikkatleri üzerine çeken Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Çiftin Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Güzel oyuncu son olarak annesiyle gündeme getirildi. Karahan, annesinin kopyası çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 13:23
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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan annesinin birebir aynısı! Gören abla - kardeş sanıyor! Boncuk gözlerinin sebebi...

Geçtiğimiz hafta Bahar dizisine konuk olan Pelin Karahan'ın hayatı merak konusu oldu. Güzel oyuncu, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan annesinin birebir aynısı! Gören abla - kardeş sanıyor! Boncuk gözlerinin sebebi...

"Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan Karahan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan annesinin birebir aynısı! Gören abla - kardeş sanıyor! Boncuk gözlerinin sebebi...

Annesinin kim olduğunu merak edip araştıranlar ise şaşkınlıklarını gözleyemedi. Pelin Karahan annesinin kopyası çıktı.

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan annesinin birebir aynısı! Gören abla - kardeş sanıyor! Boncuk gözlerinin sebebi...

Annesi Nural Koçyiğit'i görenler "Boncuk gözlerinin sebebi belli oldu", "Gözler anneden miras" gibi yorumlarda bulundu.

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan annesinin birebir aynısı! Gören abla - kardeş sanıyor! Boncuk gözlerinin sebebi...

İşte Pelin Karahan başta olmak üzere ünlülerin anneleri...