21 yılda işçi şartları nasıl iyileştirildi? Hangi adımlar atıldı?

2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle iş hayatı ile ilgili önemli adımlar atılmaya başlandı. 1 Mayıs’ın resmi bayram ve tatil ilan edilmesi devrim niteliğinde kabul gördü. İş sağlığı ve güvenliği yasası, taşerona kadro, sözleşmeliye kadro, 3600 ek gösterge, genel sağlık sigortası gibi önemli adımlar atıldı. Çalışma hayatında 21 yılda hangi adımlar atıldı? Çalışma hayatında neler yapıldı? Çalışma hayatında neler yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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