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TFF'den delege sayısıyla ilgili yeni açıklama

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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TFF’den delege sayısıyla ilgili yeni açıklama

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) olağanüstü genel kurul için toplanan imzalarla ilgili yeni bir açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada kendilerine ulaştırılan ve geri çekilen tüm imzaların kayda alındığı bildirildi.

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