15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri A Milli Takım EURO 2024 biletinin peşinde! Türkiye-Letonya maçında ilk düdük çaldı

A Milli Takım EURO 2024 biletinin peşinde! Türkiye-Letonya maçında ilk düdük çaldı

SPOR
Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
ABONE OL
A Milli Takım EURO 2024 biletinin peşinde! Türkiye-Letonya maçında ilk düdük çaldı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 biletini almak için Letonya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, rakibini yendiği takdirde Almanya biletini alacak. Teknik direktör Montella'nın sahaya sürdüğü ilk 11 belli oldu. Zorlu karşılaşmada ilk düdük çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz…

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geliyor.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

GALİBİYET EURO 2024 BİLETİNİ GETİRECEK

Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

KONYA'DA TRİBÜNLER TAMAMEN DOLACAK

Deplasmandaki Hırvatistan zaferinin ardından bu akşamki Türkiye-Letonya maçına Konya ev sahipliği yapacak. 40 bin kişilik Konya BŞB Stadı'nda satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, saat 21.45'te başlayacak kritik mücadelede tribünler tıklım tıklım dolacak. Taraftarlardan özellikle Kırmızı Beyaz giyinerek maça gelmeleri istenirken, Letonya'yı devirmemiz halinde diğer sonuçlara bakmadan ve Kasım'daki maçı beklemeden ilk 2'yi garantileyeceğiz.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih Özcan,Yunus Akgün, Hakan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldriki

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA