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Trabzonspor'dan "Mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

SPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Trabzonspor’dan Mutluluğa kurşun sıkma çağrısı

Süper Lig'de şampiyonluğa giden Trabzonspor'dan bordo mavili taraftarlara flaş çağrı. Karadeniz ekibi havaya ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyası başlattı.

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