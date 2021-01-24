CANLI | Denizlispor Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle!
6 maçtır kazanamayan Denizlispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Evinde İstanbul ekibini ağırlayan Denizlispor, 3 puan alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Denizlispor-Fatih Karagümrük mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
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Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Son galibiyetini 23 Aralık'ta alan ve 14 puanla son sırada yer alan Horozlar, güçlü rakibi karşısında bir sürpriz yapmanın peşinde.
2 maçlık galibiyet serisinin ardından Beşiktaş 'a farklı kaybeden ve 27 puanla 8. sırada yer alan Karagümrük ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Leismann, Kubilay, Lopers, Murawski, Recep, Ahmed, Sacko, Sagal, Rodallega
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt