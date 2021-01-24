CANLI | Denizlispor Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle!

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Son galibiyetini 23 Aralık'ta alan ve 14 puanla son sırada yer alan Horozlar, güçlü rakibi karşısında bir sürpriz yapmanın peşinde.

2 maçlık galibiyet serisinin ardından Beşiktaş 'a farklı kaybeden ve 27 puanla 8. sırada yer alan Karagümrük ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Leismann, Kubilay, Lopers, Murawski, Recep, Ahmed, Sacko, Sagal, Rodallega

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt