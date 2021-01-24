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CANLI | Denizlispor Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle!

6 maçtır kazanamayan Denizlispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Evinde İstanbul ekibini ağırlayan Denizlispor, 3 puan alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Denizlispor-Fatih Karagümrük mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 24.01.2021
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CANLI | Denizlispor Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle!

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Son galibiyetini 23 Aralık'ta alan ve 14 puanla son sırada yer alan Horozlar, güçlü rakibi karşısında bir sürpriz yapmanın peşinde.

2 maçlık galibiyet serisinin ardından Beşiktaş 'a farklı kaybeden ve 27 puanla 8. sırada yer alan Karagümrük ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Leismann, Kubilay, Lopers, Murawski, Recep, Ahmed, Sacko, Sagal, Rodallega

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt

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