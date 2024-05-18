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Milyonlarca emekliye dev destek! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, KYK'da bedava konaklama...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekliler Yılı" olarak ilan edilen 2024'te milyonlarca emekliye verilecek desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, bir iletişim platformu kurulacağını ve emeklilerin tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabileceğini söylerken, yapılan anlaşmalar çerçevesinde emeklilere market, eczane ve fatura ödemelerinde indirim, KYK yurtlarında bedava konaklama gibi imkanlar sunulacağını aktardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 07:03
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Milyonlarca emekliye dev destek! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, KYK’da bedava konaklama...

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere destek paketini açıkladı. Emeklilerin talep ve beklentilerini iletebilecekleri bir iletişim platformunun kurulacağını açıklayan Işıkhan, "Emekliler tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek" dedi.

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Milyonlarca emekliye dev destek! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, KYK’da bedava konaklama...

Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını anlattı.

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Milyonlarca emekliye dev destek! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, KYK’da bedava konaklama...

Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak desteklerden bazıları şöyle sıraladı:

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Milyonlarca emekliye dev destek! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, KYK’da bedava konaklama...

- KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

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Milyonlarca emekliye dev destek! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, KYK’da bedava konaklama...

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.