B.B. Erzurumspor-Trabzonspor | CANLI YAYIN
Trabzonspor, Süper Lig'e verilen milli arada bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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Süper Lig'de ilk 4 haftada 5 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan BB Erzurunspor'a konuk oluyor.
Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Hazırlık maçının ilk 11'leri şöyle;
Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes
Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe