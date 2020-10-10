B.B. Erzurumspor-Trabzonspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'de ilk 4 haftada 5 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan BB Erzurunspor'a konuk oluyor.

Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Hazırlık maçının ilk 11'leri şöyle;

Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe