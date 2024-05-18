Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki "FETÖvari" kumpasta polis müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu: Planı 3 meslektaşım yaptı

YENİ POLİSLERİ MURAT ÇELİK GETİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre emniyet müdür yardımcılığı görevini yürüten adli sorumluluğu da bulunmayan Murat Çelik'in Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki izleme dinleme yapan teknik birim başta olmak üzere şubeye alınan birçok polis memurunu kendi atadığı, Kerem Gökay Öner'in yapılan tayinlerin birçoğundan da haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Örgütün 2 numarası olmasına rağmen gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in yurt dışına firarıyla ilgili de önemli tespitlere ulaşıldı.