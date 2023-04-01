Sosyal medyanın seçimlere müdahale tehdidi! Seçimlerde sosyal medyanın rolü

Sosyal medyada siyasi çıkarlara göre şekillenen algı operasyonları Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı. Matt isimli gazetecinin hesabından paylaşılan ifşa dosyalarında 2020'deki başkanlık seçimlerinde hem Biden'ın hem de Trump'ın ekibini bazı paylaşımların kaldırılması için Twitter ile iletişime geçtiği ancak şirket çalışanlarının demokratlardan gelen talepleri dikkate alırken cumhuriyetçilerin taleplerini göz ardı ettiği ortaya çıktı. Şirket çalışanlarından birinin yazışmalarda "Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var." şeklinde bir mail attığı da belirlendi. Hatta New York Post gazetesinin Biden'ın oğlu Hunter Biden ile ilgili haberlerine uygulanan sansürde "çocuk istismarı içerikli eklenti" dahi kullanılmıştı.