Sosyal medyanın seçimlere müdahale tehdidi! Seçimlerde sosyal medyanın rolü

Cambridge Analytıca İngiltere merkezli iş dünyası ve siyasi partiler için veri analizleri yapan bir araştırma şirketi. Kişisel verileri kullanan şirket oluşturduğu profiller ile hedef kitlenin seçimlerini etkiliyor. Şirketin CEO'su Alexander Nix'ın verinin gücü ve psikografik hakkında verdiği çarpıcı örnek ise her şeyi özetler nitelikte. 2018 başkanlık seçimlerinde Trump için çalışan şirket 50 milyon Facebook kullanıcısının verisini "This is your djital life" uygulaması aracılığıyla elde etti. Bu verilerle seçmenlerin karakteristik özellikleri hakkında profiller oluşturuldu. Özellikle kararsız seçmen üzerinde duruldu. Bu seçmenlere isim dahi verildi: ikna edilebilirler. Sosyal medyada kararsız seçmenlere yönelik özel içerikler oluşturuldu. Seçmenler farkında bile olmadan gösterilen haber ve içeriklere maruz kalarak seçimlerini Trump'tan yana kullandı. Şirket Brexit'te de aynı yöntemle İngiltere'deki referandumun sonuçlarını etkilemeyi başarmıştı. Skandal veri sömürüsünün ortaya çıkmasının ardından Facebook'un yargılanma süreci başladı. Zuckerberg Facebook'un kullanıcı verilerinin izinsizce kullanıldığını kabul etti. Ve izinsiz kullanılan verilerle seçim kampanyalarının etkilediğini de itiraf etti.