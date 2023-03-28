Twitter'ın "Sana Özel" algoritması değişiyor! Milli hesaplara uygulanan sansür tepki çekmişti! Elon Musk "kontrolü ele geçirmeye yönelik" diyerek duyurdu
14 Mayıs seçimleri öncesi Twitter üzerinden "Sana Özel" başlığı altında milli hesaplara yönelik başlatılan operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, "gelişmiş yapay zeka robotlarının kontrolü ele geçirmesine yönelik tek gerçekçi yol olduğunu" belirterek bundan böyle sadece "mavi tik"e sahip kullanıcıların bu kısımda yer alacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden milli hesaplara sansür uygulanarak; PKK ve FETÖ yanlısı muhalif hesapların "sana özel" başlığı altında parlatılması büyük tepki çekmişti.
Twitter Üst Yöneticisi Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin kapsamını değiştireceğini duyurdu.
MİLLİ HESAPLARA SANSÜR UYGULAMASI DEĞİŞİYOR
BBC'nin haberine göre, 15 Nisan'dan itibaren yalnızca ücretli "Twitter Blue" özelliğine sahip kullanıcıların gönderileri, sosyal medya uygulamasının diğer kullanıcılarına önerilecek.
Değişiklik kapsamında, ödeme yapmayan hesaplardan gelen gönderiler, "Sana Özel" başlığındaki önerilen tweet akışına dahil edilmeyecek.
Twitter'daki anketlerde ise yine yalnızca onaylı hesapların oy kullanmasına izin verilecek.
MUSK RAHATSIZLIĞINI İTİRAF ETTİ
Musk, değişikliğin "gelişmiş yapay zeka robotlarının kontrolü ele geçirmesine yönelik tek gerçekçi yol olduğunu, aksi takdirde bunun, umutsuzca kaybedilen bir savaş olacağını" belirterek "Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecek." ifadesini kullandı.
Bazı kullanıcılar, tartışmalı hesapların para ödeyerek öne çıkabileceğini belirterek değişiklikleri eleştirdi.
"Twitter Blue", kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti olarak kullanıma sunuluyor.
KILIÇDAROĞLU ÖN PLANDA
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu, paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösterildiği görülüyor.
Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor. Erdoğan'a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter'da reklam yaptıramıyor.
HEDEF TÜRKİYE
Twitter yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek olurken, Pentagon eli ile planlanan ve askeri birimlerce uygulanan bu psikolojik savaşın en büyük hedeflerinden birisi de Türkiye olmaya devam ediyor.
Twitter hakkında yayınlanan belgeleri konu alan paylaşımlarda, Elon Musk, Twitter eli ile yürütülen bu operasyonlara Twitter Files'ı yayınlayarak müdahale ettiğini ifşa etmişti.
5.3 MİLYON BOT HESAP VAR
İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı. Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.
Gazeteci Zafer Şahin ise Türkiye'de seçim öncesi bot hesaplarla bir operasyon yapıldığını belirterek, "Twitter'da bu çalışma için 1 milyon hesap açıldı. Aynı metin, binlerce farklı hesaptan paylaşılarak algı çalışması yapılıyor" ifadelerine yer verdi.
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