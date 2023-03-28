Twitter'ın "Sana Özel" algoritması değişiyor! Milli hesaplara uygulanan sansür tepki çekmişti! Elon Musk "kontrolü ele geçirmeye yönelik" diyerek duyurdu

HEDEF TÜRKİYE

Twitter yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek olurken, Pentagon eli ile planlanan ve askeri birimlerce uygulanan bu psikolojik savaşın en büyük hedeflerinden birisi de Türkiye olmaya devam ediyor.

Twitter hakkında yayınlanan belgeleri konu alan paylaşımlarda, Elon Musk, Twitter eli ile yürütülen bu operasyonlara Twitter Files'ı yayınlayarak müdahale ettiğini ifşa etmişti.