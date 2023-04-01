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Sosyal medyanın seçimlere müdahale tehdidi! Seçimlerde sosyal medyanın rolü

A Haber
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Giriş: 01.04.2023 21:19
Sosyal medya günümüzde önemli bir yer kaplıyor. Pek çok kişi bu platformları ya eğlence için kullanıyor ya da ilgi duydukları konularda içerikler üretiyor. Peki milyonları buluşturan sosyal medya platformları bu kadar masum mu? Aslında sosyal medya devleri, manipülatif içeriklerle seçimlere de yön veren bir hal almış durumda. İşte sosyal medyadaki seçim oyunu…
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