A Haber gündeme getirmişti! ’Twitter algoritması’ haberleri tekrar gündemde! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi

"UTANÇ VERİCİ SORUN KEŞFEDİLECEK"

Musk, "Hiç şüphe yok ki, birçok utanç verici sorun keşfedilecek, ancak bunları hızlı bir şekilde çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: TAKİP ETMEDİĞİM HALDE KARŞIMA ÇIKIYOR!

Sosyal medya kullanıcıları sistematik olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapların karşılarına çıkarılmasına 'Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor, bunun düzeltilmesi gerekiyor' paylaşımlarıyla tepki göstermişlerdi.

O TEPKİLERDEN BAZI ÖRNEKLER:











