A Haber gündeme getirmişti! 'Twitter algoritması' haberleri tekrar gündemde! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi
Milyonlarca kişinin etkin bir şekikde kullandığı sosyal medya platformu Twitter, son dönemde algoritma değişikliği adı altında FETÖ ve terör örgütü PKK yanlısı hesapları öne çıkarmış, yerli ve milli hesaplara ise açık bir sansür uygulamıştı. Bu durum Türkiye ve dünyada gündem olurken Twitter'ın CEO'su Elon Musk, algoritmadaki sorunları kabul etmiş ve bunu düzelteceklerini bildirmişti. Algoritmadaki sorunu 'utanç verici' olarak tanımlayan Musk, yeni yaptığı açıklama ile Twitter öneri kaynak kodunun açık hale getirildiğini ilan etti.
FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖNE ÇIKARMA OPERASYONU
Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında FETÖ ve PKK yanlısı hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüklerini artırdı.
ELON MUSK ALGORİTMA MANİPÜLASYONUNU İTİRAF ETTİ
Önce Türkiye'de başlayan tartışmaların dünyada da konuşulmasının ardından Elon Musk, algoritmada manipülasyon olduğu itiraf etmiş ve yeni bir düzenleme içeresinde olduklarını dile getirmişti. Elon Musk, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açacaklarını söylemişti.
TWEET ÖNERME KODLARI AÇIK HALE GETİRİLDİ
Twitter CEO'su Elon Musk, bugün yaptığı açıklama ile Twitter'daki öneri kaynak kodlarının açık hale getirildiğini duyurdu. Musk, "Öneri algoritmasının çoğu bugün açık kaynak haline getirilecek." diyerek kaynak kodlarına ilişkin bilgileri paylaştı.
"UTANÇ VERİCİ SORUN KEŞFEDİLECEK"
Musk, "Hiç şüphe yok ki, birçok utanç verici sorun keşfedilecek, ancak bunları hızlı bir şekilde çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.
KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: TAKİP ETMEDİĞİM HALDE KARŞIMA ÇIKIYOR!
Sosyal medya kullanıcıları sistematik olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapların karşılarına çıkarılmasına 'Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor, bunun düzeltilmesi gerekiyor' paylaşımlarıyla tepki göstermişlerdi.
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