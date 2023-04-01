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A Haber gündeme getirmişti! 'Twitter algoritması' haberleri tekrar gündemde! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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A Haber gündeme getirmişti! ’Twitter algoritması’ haberleri tekrar gündemde! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi

Milyonlarca kişinin etkin bir şekikde kullandığı sosyal medya platformu Twitter, son dönemde algoritma değişikliği adı altında FETÖ ve terör örgütü PKK yanlısı hesapları öne çıkarmış, yerli ve milli hesaplara ise açık bir sansür uygulamıştı. Bu durum Türkiye ve dünyada gündem olurken Twitter'ın CEO'su Elon Musk, algoritmadaki sorunları kabul etmiş ve bunu düzelteceklerini bildirmişti. Algoritmadaki sorunu 'utanç verici' olarak tanımlayan Musk, yeni yaptığı açıklama ile Twitter öneri kaynak kodunun açık hale getirildiğini ilan etti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın son dönemde 'Sana özel' adı altında sunduğu yeni algoritması Türkiye'de ve dünyada tepkilere neden oldu.

Yeni algoritma ile birlikte Twitter'da FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar ön plana çıkarıldı.

FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖNE ÇIKARMA OPERASYONU

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında FETÖ ve PKK yanlısı hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüklerini artırdı.

ELON MUSK ALGORİTMA MANİPÜLASYONUNU İTİRAF ETTİ

Önce Türkiye'de başlayan tartışmaların dünyada da konuşulmasının ardından Elon Musk, algoritmada manipülasyon olduğu itiraf etmiş ve yeni bir düzenleme içeresinde olduklarını dile getirmişti. Elon Musk, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açacaklarını söylemişti.

TWEET ÖNERME KODLARI AÇIK HALE GETİRİLDİ

Twitter CEO'su Elon Musk, bugün yaptığı açıklama ile Twitter'daki öneri kaynak kodlarının açık hale getirildiğini duyurdu. Musk, "Öneri algoritmasının çoğu bugün açık kaynak haline getirilecek." diyerek kaynak kodlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

"UTANÇ VERİCİ SORUN KEŞFEDİLECEK"

Musk, "Hiç şüphe yok ki, birçok utanç verici sorun keşfedilecek, ancak bunları hızlı bir şekilde çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: TAKİP ETMEDİĞİM HALDE KARŞIMA ÇIKIYOR!

Sosyal medya kullanıcıları sistematik olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapların karşılarına çıkarılmasına 'Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor, bunun düzeltilmesi gerekiyor' paylaşımlarıyla tepki göstermişlerdi.

O TEPKİLERDEN BAZI ÖRNEKLER:





Musk’tan Twitter’da manipülasyon yanıtı MUSK'TAN TWİTTER'DA MANİPÜLASYON YANITI
Twitter’daki operasyon dünya gündeminde TWİTTER'DAKİ OPERASYON DÜNYA GÜNDEMİNDE
Twitter’daki algı operasyonuna tepkiler büyüyor! TWİTTER'DAKİ ALGI OPERASYONUNA TEPKİLER BÜYÜYOR!
Twitter’da seçim operasyonu! ‘Sana özel’ seçim kampanyası TWİTTER'DA SEÇİM OPERASYONU! 'SANA ÖZEL' SEÇİM KAMPANYASI
Sahte paylaşımlara karşı açık kaynak adımı SAHTE PAYLAŞIMLARA KARŞI "AÇIK KAYNAK" ADIMI
Musk’tan Twitter’da manipülasyon yanıtı

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