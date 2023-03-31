Twitter'ın "açık kaynak" koduna geçiş saati belli oldu! Elon Musk duyurdu! Twitter'da fake paylaşımlara karşı yeni güncelleme
Twitter'da 14 Mayıs öncesi "Sana Özel" başlığı ile başlatılan operasyon büyük tepki çekmişti. Milli hesaplara uygulanan sansür ve "Sana Özel" kısmı altında FETÖ ve PKK yanlısı hesapların diğer kullanıcılara pazarlanmasının tepki çekmesinin ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk bir açıklama yapmış ve algoritmada "açık kaynak koduna" geçeceklerini açıklamıştı. Musk bugün yaptığı paylaşımda açık kaynak koduna geçiş için saat verdi. Twitter, açık kaynak koduna geçişin yanı sıra yapılan sahte paylaşımlarla ilgili de bir güncelleme yaparak içeriğin fake olup olmadığına ilişkin bir kutucuk açtı. Elon Musk'ın böyle bir paylaşıma emoji ile yanıt vermesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı. Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilerin milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelendi.
Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırdı.
MUSK DA İTİRAF ETTİ
Gelen tepkilerin ardından Twitter'in sahibi Elon Musk'tan da itiraf gibi bir paylaşım gelmişti. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Elon Musk manipülasyonların düzeltileceğini ifade ederek, "Algoritmamız aşırı derecede karmaşık ve dahili olarak tam olarak anlaşılmış değil. Sorunları bulunca düzelteceğiz. Daha çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." demişti.
Elon Musk, Twitter kullanıcılarının sitenin haber akışı algoritması tarafından "manipüle edildiğini" söyleyerek, kurucu ve eski CEO Jack Dorsey'den bir yanıt istedi. "Algoritma tarafından farkında olmadığınız şekillerde manipüle ediliyorsunuz" diyen Musk, takipçilerine ekranın sağ üst köşesindeki yıldıza dokunarak Twitter akışlarını "Son tweet'leri" gösterecek şekilde "düzeltmelerini" söylemişti.
"MANİPÜLE EDİYOR, BÜYÜTÜYOR"
Elon Musk Twitter üzerinden yapıtığı açıklamaların devamında "Algoritmada kötülük önermiyorum, bunun yerine ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor ve bunu yaparken, siz bunun olduğunu fark etmeden bakış açılarınızı istemeden manipüle ediyor, büyütüyor. Koddaki potansiyel hatalardan bahsetmiyorum bile. Açık kaynak, hem güveni hem de etkinliği çözmenin yoludur." ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan bu olaylardan sonra Elon Musk, "açık kaynak" koduna geçiş için saat verdi. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Musk, "Algoritma öğlen Pasifik Saati'nde açık kaynağa geçiyor." dedi.
ESKİ TWİTTER YÖNETİCİSİ ALEX MARTİNEZ İTİRAFTA BULUNMUŞTU!
Twitter Baş Müşteri Ortağı Alex Martinez'in sosyal medyaya düşen bir videodaki itiraf niteliğindeki çarpıcı açıklamaları gündem olmuştu. Söz konusu videoda Martinez, Twitter platformunun ideolojik tutumundan dolayı kar etmediğini, insanları yönlendirmek için çalıştığını, yanlış bilgilendirmeler ve yanlış etiketlemeler yaptığını itiraf etmişti.
"İNSANLARA ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"
Twitter'ın Müşteri Ortağı Yöneticisi Alex Martinez, ABD'li sağcı aktivist grubu Project Veritas'dan kimliğini gizleyen bir gazeteci ile konuşurken, hem içerden Musk'a karşı direnişi açık etti hem de "İnsanlara ifade özgürlüğü sağlamak bizim işimiz değil" mesajını verdi.
Martinez'in "Musk'ın Asperger Sendromu var. Yani o özel. Onun özel ihtiyaçları var, o özel ihtiyaçlı... Dolayısıyla Musk'ın söylediklerini ciddiye almam mümkün değil" dediği video, kendisini 'Muhafazakar İnternetin Babası' diye tanımlayan Benny Johnson tarafından paylaşılmıştı.
TRUMP DA SANSÜRE UĞRAMIŞTI
Twitter'ın Jack Dorsey yönetiminde olduğu dönem, ABD Başkanı Donald Trump da sansüre uğramış ve hesabı kapatılmıştı. Trump yanlıları da sansüre dahil edilirken, ABD Başkanı'nın lehine yapılan paylaşımlar da engellenmişti.
Twitter, algoritmanın açık kaynak kodlu olması ile birlikte "yanıltıcı" paylaşımlarla ilgili de bir güncelleme geldi. Musk'ın, Trump hakkında atılan fake bir paylaşıma emoji ile yanıt vermesi dikkat çekti. Güncelleme sonrası fake paylaşımın altında bulunan pencerede paylaşımın sahte olduğu ibaresi yer alıyor.
"SANA ÖZEL"İN ALGORİTMASI DEĞİŞECEK
Elon Musk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sana Özel" kısmındaki algoritmanın da değişeceğini duyurmuştu. Musk, 15 Nisan'dan itibaren yalnızca ücretli "Twitter Blue" özelliğine sahip kullanıcıların gönderileri, sosyal medya uygulamasının diğer kullanıcılarına önerileceğini açıkladı. Değişiklik kapsamında, ödeme yapmayan hesaplardan gelen gönderiler, "Sana Özel" başlığındaki önerilen tweet akışına dahil edilmeyecek. Twitter'daki anketlerde ise yine yalnızca onaylı hesapların oy kullanmasına izin verilecek.
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