14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Twitter’dan skandal manipülasyon! Başkan Erdoğan’a sansür Kılıçdaroğlu’na destek

BAŞKAN ERDOĞAN'A YAKIN HESAPLARA SANSÜR!

Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor.

Tüm bunlar, Erdoğan'a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter'da reklam yaptıramıyorken yaşanıyor.

MUSK, İTİRAF ETMİŞTİ

Yapılan haberler sonrası Twitter'ı yöneten Elon Musk açıklama yapmak durumunda kalmış, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada sosyal medya platformunun bundan sonra açık kaynak olarak sunulacağını duyurmuştu.