14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Twitter'dan skandal manipülasyon! Başkan Erdoğan'a sansür Kılıçdaroğlu'na destek
Seçime kısa süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren hesapların etkileşimleri düşürüldü. CHP ve yandaşlarına ait hesaplarla FETÖ ve PKK hesapları ise önerilmeye başlandı.
Seçimlere sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların görünürlüğü ve etkileşimleri düşürülürken, muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı.
TERÖR ÖRGÜTÜ HESAPLARINA KOLLAMA
Özellikle son 1 aydır Erdoğan'a destek veren hesapların görünürlüğü ve etkileşimlerinin düşürüldüğü görülüyor. Öte yandan muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı.
Seçim sürecine girildiği bu günlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YAKIN HESAPLARA SANSÜR!
Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor.
Tüm bunlar, Erdoğan'a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter'da reklam yaptıramıyorken yaşanıyor.
MUSK, İTİRAF ETMİŞTİ
Yapılan haberler sonrası Twitter'ı yöneten Elon Musk açıklama yapmak durumunda kalmış, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada sosyal medya platformunun bundan sonra açık kaynak olarak sunulacağını duyurmuştu.
HEDEF TÜRKİYE
Twitter yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek olurken, Pentagon eli ile planlanan ve askeri birimlerce uygulanan bu psikolojik savaşın en büyük hedeflerinden birisi de Türkiye olmaya devam ediyor.
Twitter hakkında yayınlanan belgeleri konu alan paylaşımlarda, Elon Musk, Twitter eli ile yürütülen bu operasyonlara Twitter Files'ı yayınlayarak müdahale ettiğini ifşa etmişti.
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