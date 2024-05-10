KPSS puanına gerek yok! TEİ-TUSAŞ, 15 farklı kadroda eleman alımına başladı! İşte kadrolar ve şartları
TEİ-TUSAŞ, KPSS şartı olmaksızın 15 farklı kadroda yeni eleman alımı için başvuruları açtı. Başvurular "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=30511" adresinden veya TEİ-TUSAŞ kariyer sayfası üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ise yayınlanan ilanlar ile adaylara duyuruldu. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…
TEİ- Tusaş 15 farklı kadroda personel alımı yapacağını açıkladı. 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bünyesinde yer alan boş kadroları duyurdu. Başvuru şartları ve şekline ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
TEİ- Tusaş personel alımı başvuruları "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=30511" adresi üzerinden veya TEİ- Tusaş kariyer.tusas.com kariyer sayfası üzerinden kolayca yapılabilecek.
TEİ- TUSAŞ ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
Motor Tasarım Araçları Geliştirme Mühendisi
- Üniversitelerin Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- Toplamda en az 2 yıl tecrübesi olan ve Mekanik/Yapısal/Termal/Aero mühendislik konularından birinde uzman,
- Tercihen havacılık motor geliştirme projesinde yapılacak tasarım ve analizlerde kullanılan metodoloji hakkında bilgi sahibi,
- Uygulamalı mühendislik araçlarını ve sistemlerini kullanabilen (ANSYS, NX, NUMECA vb.),
- Temel yazılım bilgisine sahip ve yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olan,
- En az bir programlama dilini bilen (C++, C#, Python vb.),
- Tercihen mühendislik hesaplamaları ve analizleri konularında araç geliştirme tecrübesi olan ve son kullanıcıya yönelik ara yüz (GUI) tasarlamış veya süreçleri tanımlayabilecek olan,
- Analiz ve tasarım yapabilecek,
- İyi seviyede yazılı, sözlü İngilizce bilen,
- Araştırmacı ve sorumluluk sahibi,
- Ekip çalışmasına yatkın ve iç/dış müşteriler ile güçlü iletişim kurma yeteneğine sahip,
- Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin kullanabilen,
- Problem çözmeye yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilen,
- Aynı anda birden fazla işi yapabilme yeteneğine sahip,
- Havacılık alanında kariyer hedefleyen,
- Seyahat engeli olmayan.
Kimyasal Proses Teknisyeni
- Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun,
- Tercihen lise mezuniyeti Metal işleri, Makine, Kimya veya CNC bölümü olan,
- Tercihen en az 1 yıl imalat alanında tecrübeli,
- Tercihen kimyasal prosesler alanında, endüstriyel boya, otomotiv boya, manuel boya, kumlama, maskeleme veya CNC tezgah proseslerinde çalışmış,
- Tercihen el işçiliği yüksek,
- Takım çalışmasına yatkın, uyumlu, özverili, istikrarlı ve azimli.
- Eskişehir'de ikamet eden/edebilecek
Eld Teknik/Bakım Dokümanları Uzmanı
- Üniversitelerin mühendislik veya ilgili teknik bölümlerinden mezun,
- ATA100, S1000D gibi teknik yayın hazırlama standartları/el kitapları hakkında bilgi sahibi ve bunların kullanımları konusunda en az 2 senelik tecrübeye sahip,
- Cortona3D, Eagle, Arbortext vb. programlardan en az birini kullanma konusunda deneyimli,
- Vektörel tabanlı çizim programları (Cortona, ISO Draw, Corel Draw –Lattice 3D) hakkında bilgi sahibi,
- Benzer pozisyonda görev almış veya pozisyon hakkında farkındalık sahibi,
- Dokümantasyon/raporlama becerisine sahip,
- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
- Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,
- Yeniliklere açık, sürekli kendini geliştirmeye eğilimli,
- İyi derecede yazılı ve sözlü ingilizce bilen,
- Eskişehir'de ikamet eden /edebilecek olan.
Araç Geliştirme Yazılım Mühendisi
- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- İyi derecede C#, Python, C++ bilen ve bu programlama dillerini en az 2 yıl kullanmış olan,
- İyi derecede nesne tabanlı kod geliştirme bilgisine sahip,
- Design patternları kullanabilen,
- Yazılım yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgili ve tecrübeli,
- Visual Studio, PyCharm, Qt, Git, Azure gibi yazılım geliştirme ide ve repository ortamlarında tecrübeli olan,
- Tercihen mühendislik hesaplamaları ve analizleri konularında araç geliştirme tecrübesine sahip,
- Son kullanıcıya yönelik arayüz (GUI) tasarlamış veya süreçleri tanımlayabilecek olan,
- Uygulamalı mühendislik araçlarını ve sistemlerini kullanabilen,
- Yazılım kalite, test ve konfigürasyon süreçlerine hakim,
- Analiz ve tasarım yapabilen,
- Görev aldığı projelerde teknik çıktıları politika ve prosedürlere uygun bir şekilde raporlayabilen,
- İyi seviyede yazılı, sözlü İngilizce bilen,
- Araştırmacı ve sorumluluk sahibi,
- Güçlü iletişim ve takım çalışması becerilerine sahip,
- Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin kullanabilen,
- Problem çözmeye yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilen,
Aynı anda birden fazla işi yapabilme yeteneğine sahip olan,
- Havacılık alanında kariyer hedefleyen,
- Seyahat engeli olmayan.
Tasarımcı - Takım İmalat (Eskişehir)
- Teknik Eğitim Fakültesi Makine Resim ve Konstrüksiyon lisans veya ön lisans, Kalıpçılık, Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden mezun,
- Teknik resim okuma, anlama ve yorumlama becerisine sahip,
- 3 Boyutlu modelleme konusunda tecrübeli,
- Fikstür/aparat ve kalıp tasarımı konusunda tecrübeli,
- Tasarımı yapılan fikstür/aparatın imalat teknik resmini hazırlayarak imalat sürecini takip edebilecek,
- Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneğine sahip,
- Üç boyutlu düşünebilme yeteneğine sahip,
- Güçlü iletişim yeteneğine sahip ve insan ilişkilerinde başarılı,
- Profesyonel çalışma ilişkilerini benimsemiş, yeniliklere ve gelişime açık,
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
- Microsoft Office uygulamalarına hakim,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Eskişehir'de ikamet eden/edebilecek.
Dokümantasyon Uzmanı
- Meslek Yüksek Okullarının veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
- ATA100, S1000D gibi teknik yayın hazırlama standartları/el kitapları hakkında bilgi sahibi ve bunların kullanımları konusunda en az 2 senelik tecrübeye sahip,
- Cortona3D, Eagle, Arbortext vb. programlardan en az birini kullanma konusunda deneyimli,
- Vektörel tabanlı çizim programları (Cortona, ISO Draw, Corel Draw –Lattice 3D) hakkında bilgi sahibi,
- Benzer pozisyonda görev almış veya pozisyon hakkında farkındalık sahibi,
- Dokümantasyon/raporlama becerisine sahip,
- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
- Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,
- Yeniliklere açık, sürekli kendini geliştirmeye eğilimli,
- İyi derecede yazılı ve sözlü ingilizce bilen,
- Eskişehir'de ikamet eden /edebilecek olan.
Tasarımcı - Takım İmalat (İstanbul/Tuzla)
- Teknik Eğitim Fakültesi Makine Resim ve Konstrüksiyon lisans veya ön lisans, Kalıpçılık, Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden mezun,
- Teknik resim okuma, anlama ve yorumlama becerisine sahip,
- 3 Boyutlu modelleme konusunda tecrübeli,
- Fikstür / aparat ve kalıp tasarımı konusunda tecrübeli,
- Tasarımı yapılan fikstür / aparatın imalat teknik resmini hazırlayarak imalat sürecini takip edebilecek,
- Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneğine sahip,
- Üç boyutlu düşünebilme yeteneğine sahip,
- Güçlü iletişim yeteneğine sahip ve insan ilişkilerinde başarılı,
- Profesyonel çalışma ilişkilerini benimsemiş, yeniliklere ve gelişime açık,
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
- Microsoft Office uygulamalarına hakim,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- İstanbul Tuzla Organize Sanayi bölgesinde ikamet eden/edebilecek,
Mro Planlama Mühendisi
- Üniversitelerin Endüstri, Makina, İmalat, Uçak, Uzay ve Havacılık Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- Tercihen planlama alanında minimum 2 yıl iş tecrübesi bulunan,
- Tercihen SAP MM, PP, SD, PM modüllerini kullanabilen,
- Microsoft Office uygulamalarına hakim,
- Takım çalışmasına uyumlu, iletişim yeteneği güçlü, sorumluluk bilincine sahip,
- Konulara analitik yaklaşabilen,
- İyi derecede yazılı, sözlü ingilizce bilen,
- Eskişehir' de ikamet eden/edebilecek olan.
Mekanik Bakım Mühendisi
- Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümünden mezun,
- En az 2 yıl CNC tezgah bakım konuları üzerinde tecrübeli,
- Mekanik sistem tasarım, projelendirme ve uygulama çalışmaları konusunda tecrübeli,
- Talaşlı imalat süreçlerine hakim ve malzeme teknolojisi bilgisine sahip,
- 2 ve 3 boyutlu teknik çizim programlarından (Solid-works, auto-cad, uni grafics) en az birine hakim,
- Hidrolik ve pnomatik sistem tasarım ve uygulamalarına hakim,
- Toplam Verimli Bakım Yönetimi uygulamaları konusunda tecrübeli,
- MS Office (Excel, Word, Powerpoint vb.) uygulamalarında yetkin,
- Çok iyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip,
- Ekip çalışmalarına önem veren ve işbirliği becerisi yüksek,
- Analitik düşünebilen, yaratıcı ve enerji seviyesi yüksek,
- Eskişehir'de ikamet eden/edebilecek.
Blisk ve İleri İmalat Mühendisi
- Üniversitelerin Makina, Mekatronik, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden mezun (Tercihen yüksek lisans mezunu),
- İyi derecede teknik İngilizce bilgisine sahip,
- MS Office Programlarına hakim,
- SAP ve AutoCAD bilgisine sahip,
- Takım çalışmasına uyumlu, güçlü iletişim yeteneği olan, analitik düşünebilen,
- Tercihen Talaşlı İmalat alanında tecrübeli,
- Talaşlı İmalat Prosesleri, Fikstürler, Kesici Takımlar, Takım Tutucu Sistemleri, İmalat Otomasyon Sistemleri ve CNC Programlama konularında bilgili,
- CAD/CAM bilgisine sahip, tercihen Siemens NX yazılımı tecrübeli,
- Eskişehir' de ikamet eden/edebilecek.
Ürün Destek Uzmanı
- Endüstri Meslek Liselerinin veya Meslek Yüksek Okullarının tercihen makine, motor, metal işleri veya ilgili bölümlerinden mezun,
- Tercihen benzinli ve dizel pistonlu motorların üretimi ve satış sonrası hizmletleri alanında en az 10 yıl deneyimli,
- Savunma, Havacılık & Uzay veya Otomotiv sektörlerinin benzer pozisyonlarında en az 10 yıl tecrübe sahibi,
- Motor teknik yayınları okuyup, anlayabilecek seviyede İngilizce bilen,
- Son kullanıcılara yönelik motor teknik eğitimi verme konusunda tecrübe sahibi,
- Malzeme teslim süreçlerinde, gerektiğinde İSG sınırları dahilinde malzeme taşıyabilecek, kaldırıp indirebilecek fiziksel yeterliliği bulunan,
- Motor teknik dokümantasyonu hazırlama/raporlama becerisine sahip,
- MS Office (Excel, Word, Powerpoint) programlarını etkin olarak kullanabilen,
- Geçerli asgari B sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak otomobil kullanabilen,
- Görev gereği yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,
- Yeniliklere açık, öğrenme ve sürekli gelişim eğiliminde olan,
- Proaktif olarak iş başlatabilen,
- Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim kabiliyetleri yüksek,
- Eskişehir'de ikamet eden /edebilecek.
İş Güvenliği Teknikeri
- Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği lisans veya ön lisans örgün eğitim programlarından mezun,
- En az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesine sahip,
- Talaşlı imalat ve kimyasal proseslerde vb. iş sağlığı ve güvenliği konularında en az 2 yıl saha tecrübeli
- ISO 45001 Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi,
- İyi dercede İngilizce bilen,
- MS office (word, excel, power point vb.) programlarını etkin şekilde kullanabilen,
- İletişimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen,
- Vardiyalı çalışabilecek,
- Eskişehir' de ikamet eden/edebilecek.
- Hassas Döküm Teknisyeni
- Teknik liselerin Metal İşleri, Makine, Kimya veya CNC bölümlerinden mezun,
- Tercihen ilgili teknik alanlarda yüksekokul mezunu,
- En az 1 yıl imalat alanında tecrübeli,
- Tercihen CNC tezgâh, mum enjeksiyon, tesviye, metal döküm, TIG/gazaltı kaynak veya kimyasal prosesler alanında tecrübeli,
- Temel bilgisayar bilgisine sahip,
- Hassas el işçiliğine sahip,
- Pendik, Tuzla, Kurtköy veya Gebze lokasyonlarında ikamet eden/edebilecek,
- Takım çalışmasına yatkın, uyumlu, özverili ve azimli.
Genel Başvuru – Engelli Çalışan
- Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve en az %40 engelli raporu bulunan,
- En az lise mezunu,
- Ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi,
- MS Office uygulamalarına hakim,
- Tercihen orta seviyede ingilizce bilen
- Eskişehirde ikamet eden/edebilecek,
Program Mühendisi - Pistonlu Motorlar
- Uçak, Uzay, Havacılık, veya Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- Temel seviyede pistonlu motor bilgisine sahip,
- İyi derecede İngilizce bilen (okuma, konuşma, anlama, müzakere, teknik ve idari terimlerin kullanımı anlamında),
- İyi derecede MS Project Programı kullanım bilgisine sahip olan,
- MS Office uygulamalarını etkin olarak kullanabilen,
- Temel SAP kullanımı bilgilerine sahip olan,
- Temel finansal raporlama bilgisine sahip olan,
- Farklı iş süreçlerini analiz edip, gerektiğinde raporlayabilen,
- Farklı proje paydaşları ile matris proje organizasyonu yapısında çalışabilen,
- Güçlü iletişim ve takım çalışması becerilerine haiz,
- Temsil yeteneğine sahip (sunuş yapabilme, sözel anlatı, empati kurabilme),
- Seyahat engeli olmayan,
- Tercihen savunma sanayi projelerinde tecrübeli,
- Tercihen PMP sertifikası sahibi olan.
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