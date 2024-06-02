Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazandı! Arda Güler tarihe geçti | Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk futbolcu...

DAHA ÖNCE 2 TÜRK İSİM KAZANDI AMA...

Öte yandan, 1996/97 sezonunda Borussia Dortmund kadrosunda yer alan Erdal Eraslan, sezonu Şampiyonlar Ligi kupası ile tamamlamıştı. Eraslan, Borussia Dortmund'un A takımında olmasına rağmen devler liginde süre alamamıştı.

Berkant Göktan ise 2000/01 sezonunda zafere ulaşan Bayern Münih'în futbolcusuydu ancak o da o sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında süre alamadı.

Arda Güler ise kadroda yer alıp madalyayı boynuna takmayı ve podyuma çıkarak takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırmayı başardı.