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Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandı! Arda Güler tarihe geçti | Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk futbolcu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazandı! Arda Güler tarihe geçti | Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk futbolcu...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid, şampiyon oldu. Böylelikle Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, İspanyol devinin Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ettiği final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler ve takım arkadaşlarının maç sonu şampiyonluk sevinci kameralara yansıdı.

Şampiyonlar Ligi Kupası ilk kez bir Türk futbolcunun ellerinde yükseldi.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, İspanyol devinin Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ettiği final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.




Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ilk Türk futbolcu 2001-2002 sezonunda Yıldıray Baştürk olmuştu. Baştürk, Bayer Leverkusen formasyla Real Madrid'e karşı 90 dakika mücadele etmiş, İspanyol ekibi 2-1'lik skorla kupayı müzesine götürmüştü.

Yıldıray Baştürk'ün ardından Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ikinci isim Hamit Altıntop'tu. 22 Mayıs 2010'da Inter'in Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmada Bavyera ekibiyle ilk 11'de başlayan Hamit Altıntop, 63 dakika sahada kalmıştı.


2013-2014 sezonunda ise Atletico Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale yükselirken Arda Turan 9 maçta attığı 4 golle bu başarıda büyük pay sahibi olmuştu. Arda finalde sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'e finalde 4-1 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Geçtiğimiz sezon Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Manchester City'e karşı mücadele etti. Çalhanoğlu finalde 84 dakika oynarken Manchester City tek golle kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ KAMERADA

Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler ve takım arkadaşlarının maç sonu şampiyonluk sevinci kameralara yansıdı.

DAHA ÖNCE 2 TÜRK İSİM KAZANDI AMA...

Öte yandan, 1996/97 sezonunda Borussia Dortmund kadrosunda yer alan Erdal Eraslan, sezonu Şampiyonlar Ligi kupası ile tamamlamıştı. Eraslan, Borussia Dortmund'un A takımında olmasına rağmen devler liginde süre alamamıştı.

Berkant Göktan ise 2000/01 sezonunda zafere ulaşan Bayern Münih'în futbolcusuydu ancak o da o sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında süre alamadı.

Arda Güler ise kadroda yer alıp madalyayı boynuna takmayı ve podyuma çıkarak takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

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