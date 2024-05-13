13 Mayıs 2024, Pazartesi
110 bin personel alımı başladı! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısında
İŞKUR, en az ilkokul mezunu adayları hedefleyerek 110.828 personel, memur ve işçi alımı için kadro ve kontenjanları duyurdu. Bu alımlar kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapacak adaylardan KPSS puanı talep edilmiyor. Başvurmak isteyen adaylar, ilgili ilanlara Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvurabilecekler. İşte İŞKUR Mayıs ayı istihdam hamlesine ilişkin ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:12
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