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110 bin personel alımı başladı! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısında

İŞKUR, en az ilkokul mezunu adayları hedefleyerek 110.828 personel, memur ve işçi alımı için kadro ve kontenjanları duyurdu. Bu alımlar kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapacak adaylardan KPSS puanı talep edilmiyor. Başvurmak isteyen adaylar, ilgili ilanlara Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvurabilecekler. İşte İŞKUR Mayıs ayı istihdam hamlesine ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:12
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110 bin personel alımı başladı! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısında

Türkiye İş Kurumu, personel alımı sürüyor. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde görevlendirmek üzere toplamda 110.828 personel, memur ve işçi istihdamı sağlıyor. Bu alımlar, en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS puanı aranmaksızın başvuruda bulunma fırsatı sunuyor. İlanlara başvurular, Türkiye'nin farklı illerinde açılan kadrolarla gerçekleştirilebilecek. Adaylar, alımla ilgili kadro sayıları ve kontenjanlarını öğrenmek için Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. İşte İŞKUR personel, memur ve işçi alımı….

İŞKUR PERSONEL,MEMUR VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!

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110 bin personel alımı başladı! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısında

Servis Elemanı (Garson) 4202

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110 bin personel alımı başladı! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısında

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 1155

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110 bin personel alımı başladı! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısında

Aşçı 2844

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110 bin personel alımı başladı! KPSS yok: İlkokul diploması olan İŞKUR’un kapısında

Bulaşıkçı (Stevard) 1273